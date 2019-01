LA PIRENAICA DIGITAL

ANÁLISIS DE LAS PRESTACIONES POR DESEMPLEO EN NOVIEMBRE DE 2018 Comentario de los datos facilitados por el Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) (SÓLO EL 58,89% DE LOS DESEMPLEADOS RECIBE ALGÚN TIPO DE AYUDA) Los datos de solicitudes, altas y beneficiarios corresponden al mes de noviembre SOLICITUDES El número de solicitudes de prestaciones a nivel nacional registradas en el mes de noviembre de 2018 ascendió a 669.442 lo que representa un 1,3% más que el mismo mes del año anterior. SOLICITUDES 2018 Δ 2018 S/2017 (%) Prestación Contributiva 399.195 +5,9 Subsidio 235.926 +3,7 Renta Activa de Inserción 27.507 -14,1 Subsidio Eventuales Agrarios 15.847 -6,7 Programa de Activación de empleo 967 -94,3 TOTAL 669.442 +1,3 ALTAS Las altas tramitadas han sido 640.631, lo que supone un aumento del 0,4% sobre el mes de noviembre de 2017. ALTAS 2018 Δ 2018 S/2017 (%) Prestación Contributiva 381.677 +6,0 Subsidio 217.780 +0,6 Renta Activa de Inserción 30.696 -16,5 Subsidio Eventuales Agrarios 9.440 -8,4 Programa de Activación de empleo 1.038 -92,8 TOTAL 640.631 +0,4 PLAZO DE RECONOCIMIENTO El plazo medio de reconocimiento del mes noviembre de 2018 ha sido de 1,26 días. En noviembre de 2017 era de 1,34 días. No incluye los expedientes del subsidio para trabajadores eventuales agrarios BENEFICIARIOS Los beneficiarios existentes a final del mes fueron 1.844.843 con un descenso respecto al mismo mes del año anterior del 3,0%. (Vemos que año tras año se va reduciendo el número de beneficiarios) - 2016: 1.990.843 - 2017: 1.901.054 (-4,59%) - 2018: 1.844.843 (-3,0%) Por tipo de prestación : BENEFICIARIOS 2018 Δ 2018/ S/2017 (%) Prestación Contributiva 790.974 +5,7 Subsidio 786.853 -0,6 Renta Activa de Inserción 156.883 -17,0 Subsidio Eventuales Agrarios 108.269 -5,6 Programa de Activación de empleo 1.864 -96,7 TOTAL 1.844.843 -3,0 Por Comunidades Autónomas : Comunidad Autónoma Prestación Contributiva Subsidio Renta Activa de Inserción Programa Activación Empleo Subsidio Eventuales Agrarios Total Andalucía 149.397 260.062 46.570 775 94.247 551.051 Aragón 20.854 12.055 2.347 19 35.275 Principado de Asturias 16.157 12.892 3.020 22 32.091 Illes Balears 39.157 21.649 1.239 5 62.050 Canarias 42.602 46.992 13.436 76 103.106 Cantabria 9.358 7.735 1.377 9 18.479 Castilla-La Mancha 31.094 39.797 9.297 113 80.301 Castilla y Leon 35.234 29.806 6.134 77 71.251 Cataluña 135.132 91.816 15.253 173 242.374 Com. Valenciana 81.138 82.263 21.174 229 184.804 Extremadura 20.152 40.136 5.950 75 14.022 80.335 Galicia 40.313 39.351 7.878 69 87.611 Com. de Madrid 96.775 52.088 12.296 90 161.249 Región de Murcia 28.841 21.478 6.193 99 56.611 Com. Foral de Navarra 9.222 5.288 742 15.252 País Vasco 28.917 15.743 2.233 4 46.897 La Rioja 5.001 2.960 496 4 8.461 Ceuta 860 2.943 714 7 4.524 Melilla 770 1.799 534 18 3.121 TOTAL 790.974 786.853 156.883 1.864 108.269 1.844.843 El dato de beneficiarios corresponde a los que están de alta el último día del mes de noviembre El gasto de subsidio por desempleo incluye a los beneficiarios de la Renta Agraria en las CC.AA. de Andalucía y Extremadura COBERTURA DEL SISTEMA La cobertura del sistema de protección por desempleo durante el mes de noviembre de 2018 ha sido del 59,89%, el mismo indicador en noviembre de 2017 fue de 57,92 lo que supone un aumento en la cobertura del 3,3%. - 2016: 55,66% - 2017: 57,92% (+4,1%) - 2018: 59,89% (+3,4%) El indicador de cobertura responde a la siguiente fórmula: Total de beneficiarios de prestaciones ——————————————————————————————————————— Paro Reg. SISPE con experiencia laboral + Beneficiarios subsidio de eventuales agrarios SISPE: Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo CALIDAD En el % de protección no se incluyen los beneficiarios del subsidio para trabajadores eventuales agrarios % de protección Prestación Contributiva - 2016: 40,42 - 2017: 41,89 (+3,6%) - 2018: 45,55 (+8,7%) % de protección Prestaciones Asistenciales - 2016: 59,58 - 2017: 58,11 (-2,5%) - 2018: 54,45 (-6,3%) En prestación asistencial se incluye la Renta Activa de Inserción y el Programa de Activación de Empleo GASTOS TOTALES Gastos contabilizados en el mes de diciembre y devengados en el mes de noviembre Los gastos incluyen las cotizaciones a la Seguridad Social Los gastos totales de noviembre de 2018 ascendieron a 1.507,4 millones de euros lo que supone un 2,1% más que el mismo mes del año anterior GASTO (Millones de €) 2018 Δ 2018 S/2017 (%) Prestación Contributiva 1.008,2 +7,0 Subsidio 378,7 -0,1 Renta Activa de Inserción 67,0 -17,0 Subsidio Eventuales Agrarios 50,8 -2,3 Programa de Activación de empleo 2,7 -88,3 TOTAL 1.507,4 +2,1 Los gastos de subsidio por desempleo incluyen los de la Renta Agraria GASTO MEDIO MENSUAL POR BENEFICIARIO El gasto medio mensual por beneficiario en el mes de noviembre de 2018, sin incluir el subsidio para trabajadores eventuales agrarios, ha sido de 838,8 euros lo que supone un aumento sobre el mismo mes del año anterior de 41,0 euros (3,9 %) - 2016: 789,8 €/Mes - 2017: 797,8 €/Mes (+1,0%) - 2018: 838,8 €/Mes (+5,1%) CUANTÍA MEDIA BRUTA DE LA PRESTACIÓN CONTRIBUTIVA PERCIBIDA POR BENEFICIARIO La cuantía media bruta de la prestación contributiva percibida por beneficiario durante el mes de noviembre de 2018 ha sido de 824,8 euros (no incluyen las cotizaciones a la Seguridad Social) lo que supone un aumento de 5,9 euros sobre el mismo mes del año anterior. Corresponden a la cuantía bruta reconocida por mes (30 días de prestación). - 2016: 810,6 €/Mes - 2017: 818,9 €/Mes (+1,0%) - 2018: 824,8 €/Mes (+0,7%) La cuantía media de las prestaciones asistenciales (subsidios, renta agraria, renta activa de inserción y Programa de Activación de Empleo) es del 80% del IPREM = 430,27 € (14,34 € x 30 días) BENEFICIARIOS EXTRANJEROS El número de beneficiarios extranjeros del mes de noviembre fue de 199.030 lo que representa un 0,2% más que el mismo mes del año anterior. Nº DE BENEFICIARIOS 2018 Δ 2018 S/2017 (%) Prestación Contributiva 112.082 +8,5 Subsidio 67.300 -0,6 Renta Activa de Inserción 14.518 -16,4 Subsidio Eventuales Agrarios 4.867 +5,4 Programa de Activación de empleo 263 -95,3 TOTAL 199.030 +0,2 Por procedencia : Entorno comunitario : - 2016: 85.742 - 2017: 85.496 (-0,3%) - 2018: 85.960 (+0,5%) Entorno no comunitario : - 2016: 110.945 - 2017: 113.109 (+2,0%) - 2018: 113.070 (0,0%) En el entorno comunitario se incluyen los países de la UE, inclusive los de régimen transitorio, los del Espacio Económico Europeo (Liechtenstein, Islandia y Noruega) y la Confederación Suiza En relación con el total de beneficiarios de prestaciones por desempleo los beneficiarios extranjeros representan el 10,79%. - 2016: 9,88% - 2017: 10,45% (+5,7%) - 2018: 10,79% (+3,3%) Los beneficiarios extranjeros suponen el 35,64% del total de demandantes de empleo extranjeros. - 2016: 33,53% - 2017: 34,83% (+3,87) - 2018: 35,64% (+2,32) El gasto de las prestaciones de los beneficiarios extranjeros ha sido de 148,4 millones de euros (un 5,9% más que en 2017). Son datos provisionales del SPEE correspondientes al mes de noviembre. GASTO (Millones de €) (*) 2018 Δ 2018 S/2017 (%) Prestación Contributiva 110,8 +11,1 Subsidio 29,8 +0,5 Renta Activa de Inserción 5,5 -16,2 Subsidio Eventuales Agrarios 2,3 +8,8 Programa de Activación de empleo 0,1 -96,6 TOTAL 148,4 +5,9 (*) Datos estimados. Fuente: Datos provisionales del SEPE correspondientes al mes de noviembre de cada año Países con mayor nº de beneficiarios de prestaciones por desempleo extranjeros : País de Procedencia Beneficiarios Rumania 44.754 Marruecos 38.979 Bulgaria 9.938 Italia 9.480 Ecuador 7.167 Colombia 6.813 Senegal 4.692 Ucrania 4.526 Portugal 3.974 Bolivia 3.681 Reino Unido 3.508 Argentina 3.364 Polonia 3.316 Brasil 2.957 República Dominicana 2.836 Alemania 2.706 Francia 2.660 Federación de Rusia 2.573 Pakistán 2.542 Cuba 2.294 Perú 2.225 Malí 2.178 Argelia 2.091 Venezuela 2.049 Paraguay 1.939 Nigeria 1.820 China 1.643 Gambia 1.555 Uruguay 1.450 India 1.208 Lituania 1.035 Honduras 1.016 Chile 1.011 (EL 42,07 % DE LOS BENEFICIARIOS EXTRANJEROS SON DE RUMANIA O DE MARRUECOS)