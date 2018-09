LA PIRENAICA DIGITAL

BOLETÍN DE LUCHAS OBRERAS (6 DE SEPTIEMBRE DE 2018) Información sobre cuestiones de interés del mundo laboral y de las luchas de la clase trabajadora en la defensa de sus condiciones laborales, salariales… ÍNDICE • CC OO ANUNCIA UNA DEMANDA CONTRA LEAR VALLADARES POR VULNERAR EL DERECHO DE HUELGA • GRANADA: EL SINDICATO FERROVIARIO CONVOCA HUELGA DE 24 HORAS EN EL METRO PARA EL 21 DE SEPTIEMBRE • DESESTIMADA LA DEMANDA PRESENTADA POR CGT CONTRA ALTHENIA POR LA SANCIÓN A LA DELEGADA SINDICAL • DURO FELGUERA RENUNCIA AL ERE ANUNCIADO, PERO EJECUTARÁ HASTA 25 DESPIDOS • ERIMSA PRESENTA UN EXPEDIENTE DE REGULACIÓN DE EMPLEO ANTE LA NEGATIVA DE LA XUNTA A OTORGAR NUEVAS CONCESIONES PARA EXTRAER CUARZO DE FORMA SOSTENIBLE • HUELGA INDEFINIDA DE LA PLANTILLA DE FOSECO CONTRA 24 DESPIDOS • EL PERSONAL DE ATENTO SE MANIFIESTA EN CONTRA DE LOS "DESPIDOS A CUENTAGOTAS" Y LAS SANCIONES • BURGER KING DESPIDE A DOS SINDICALISTAS DE CCOO POR SUPUESTO "ACOSO" A JEFES Y COMPAÑEROS • LAS MUTUAS DEBERÁN RECONOCER LAS ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LAS "KELLYS" • VESTAS SUMA 442 TRABAJADORES A LOS 7.300 AFECTADOS POR ERE EN LA PROVINCIA DE LEON EN LA ÚLTIMA DÉCADA ========================================================== CC OO ANUNCIA UNA DEMANDA CONTRA LEAR VALLADARES POR VULNERAR EL DERECHO DE HUELGA Faro de Vigo La federación CC OO Industria comunicó su intención de denunciar a los responsables de la planta de Lear Corporation en Valladares -que fabrica los asientos de los nuevos modelos de PSA- por vulneración del derecho de huelga, argumentando que la empresa ha sustituido con personal de empresas de trabajo temporal (ETT) a los operarios que secundaron el paro indefinido convocado para las jornadas de fin de semana por supuesto incumplimiento del convenio. La central no descarta extender la huelga a toda la semana. GRANADA: EL SINDICATO FERROVIARIO CONVOCA HUELGA DE 24 HORAS EN EL METRO PARA EL 21 DE SEPTIEMBRE Carlos Ríos - La otra Andalucía El Sindicato Ferroviario (SF) ha manifestado su descontento con la empresa Avanza, la adjudicataria del Metro, por no ser sensible a sus reivindicaciones. El sindicato exigió un esfuerzo común de dicha entidad y de las administraciones ante este conflicto para desbloquear la negociación del convenio colectivo. La delegada en el comité de empresa del Metro de Granada por el SF, María Jesús Lorenzo, recalcó que se mantienen tanto la huelga de 24 horas para el 21 de septiembre como los paros parciales varios días de ese mismo mes, si no hay avances en la reunión prevista con la empresa adjudicataria para el próximo día 4. En relación con el despido de una trabajadora, el responsable del Sindicato Ferroviario en Andalucía, José Aroca, ha señalado que la representación de la empresa “ha rechazado el acercamiento propuesto” por la asesoría jurídica de los trabajadores. “No compartimos ni el fondo ni la forma en que se ha impuesto el despido”, ha indicado Aroca, quien ha denunciado que la empresa está “aprovechando la falta de convenio colectivo” y “provocando la indefensión” de la trabajadora. Los representantes de los trabajadores critican que en los cuatro encuentros anteriores que se vienen sucediendo desde mayo, la empresa se ha negado a aceptar las reivindicaciones que pretenden mejorar las condiciones laborales y sociales de sus empleados y a firmar el primer Convenio Colectivo. El presidente del Comité de Empresa, Alejandro Gálvez, ha afirmado que se trata de una medida de presión para que la operadora acceda a negociar las peticiones de los trabajadores tras un año de aplicar unas “normas laborales impuestas unilateralmente por la propia empresa”. Entre las medidas de presión aprobadas por mayoría en el Comité de Empresa, además de la huelga general prevista para el 21 de septiembre, se recoge una serie de paros parciales los días 10, 12, 14, 17 y 19 de septiembre en horas puntas, de 06.30 a 09.30 horas; de 13.30 a 16.00 horas y de 20.00 a 22.30 horas. A lo largo de estas horas únicamente se cubrirán los servicios mínimos. Gálvez espera que la empresa se siente a negociar las condiciones el 4 de septiembre y se llegue a un acuerdo que evite el desarrollo de estos paros parciales y de la huelga general. “Esperamos que este parón total no llegue a producirse”, explica el presidente del Comité de Empresa y remarca que estas medidas drásticas “se deben al enquistamiento de las negociaciones del convenio colectivo con la empresa”. Gálvez denuncia que según los contratos firmados deben hacer 1.792 horas y para cumplir están haciendo 2.150, ya que los descansos obligatorios de 15, 25 o 45 minutos no computan como parte de la jornada laboral y, por tanto, es tiempo personal que no pueden conciliar a nivel personal ni familiar. Otra de las quejas es la falta de personal en plantilla. “Desde el comité creemos que la traza, los turnos y los trenes están hechos para más personal, de ahí que hagamos más horas y los turnos sean más largos”, lamenta el presidente del Comité de Empresa de Metro de Granada. A ello suma que UTE Avanza sólo otorgó dos días libres a otros compañeros que se vieron afectados por el fallecimiento de un familiar. De ahí la necesidad de regular y ampliar este periodo en el I Convenio Colectivo “para que no acabes de enterrar al familiar y a las horas ya estés trabajando”. Entre las reclamaciones también se incluye una subida salarial y definir pluses, primas, complementos y compensaciones, así como acordar los permisos y licencias, las vacaciones y los cuadros de servicios y otros aspectos como la promoción interna y la formación. A todo ello se añade la regulación de la protección de la maternidad, el régimen disciplinario y otros beneficios sociales. DESESTIMADA LA DEMANDA PRESENTADA POR CGT CONTRA ALTHENIA POR LA SANCIÓN A LA DELEGADA SINDICAL Sección Sindical de CGT Althenia Leganés http://rojoynegro.info/sites/default/files/u26/Juicio_CC_001_0.jpg http://rojoynegro.info/sites/default/files/u26/Cocentraci%C3%B3n_CC_001_0.jpg El juzgado de Lo Social Nº 3 de Madrid, desestima la demanda presentada por CGT, confirmando la Sanción interpuesta por Althenia S.L. a la delegada Carmen Carbajal. En la tarde del pasado 15 de junio de 2017, la caída de una rama de grandes dimensiones en la Avd. Juan Carlos I de Leganés provocó seis heridos de diferente consideración. Tres de ellos necesitaron atención hospitalaria. A la mañana siguiente nuestra Delgada Sindical de CGT, de camino a su puesto de trabajo y dentro de la Zona 2 a la que está asignada, pasó por delante del lugar de los hechos, mientras se realizaban los trabajos de recogida de ramas. Momento que aprovechó para comprobar de primera mano el estado del árbol. Allí coincidió con varios familiares de los afectados y con el Director General de Sostenibilidad del Ayuntamiento de Leganés, el socialista Javier Márquez, al que se dirigió para interesarse por lo sucedido. En todo momento el comportamiento de la delegada fue correcto. Por su parte F. Javier Márquez le exigió que se marchara del lugar, a sabiendas que es una delegada del Comité de Empresa de Althenia. Intentando evitar testigos incómodos y que pudiera ponerse en contacto con los afectados por el accidente. Y añadió en un tono claramente amenazante: “yo ya he hecho lo que tenía que hacer”. El pasado 10 de julio se celebró el juicio por la demanda presentada por CGT. Ahora ya tenemos la sentencia y desgraciadamente las noticias no son buenas. El titular del juzgado Nº 3 de Lo Social, ha desestimado íntegramente la demanda, confirmándose las sanciones impuestas contra nuestra compañera: una Falta Grave por Desobediencia con 8 días de sanción; y una Falta Muy Grave por malos tratos de palabra al Director de Sostenibilidad con 11 días, un total de 19 días de Sanción de empleo y sueldo. Lamentablemente el juez ha dado por buenas todas las argumentaciones de la empresa. Prácticamente no ha tenido en cuenta los testimonios de los testigos presentados por CGT, entre los que se encontraba una de las víctimas del accidente del árbol. Y da mayor veracidad a la declaración del propio F. Javier Márquez, Director de Sostenibilidad, que asegura que fue objeto de malos tratos de palabra y faltas de respeto y se “sintió violentado, increpado y le produjo alteración el incidente” con nuestra compañera. Sin embargo, esta testigo confirmó que nuestra compañera nunca faltó al respeto al Director de Sostenibilidad, mientras que Márquez “no se portó nada bien” con las personas afectadas. El juez considera que nuestra delegada se extralimitó en sus funciones como representante de los trabajadores y considera acreditado que mantuvo una conducta hostil hacia el Director de Sostenibilidad, sin más prueba que su palabra. Pero la realidad es que el comportamiento de nuestra compañera fue correcto en todo momento. Y es precisamente en ese momento, mientras se recogía la leña, el único para poder comprobar el estado de la madera del árbol. El juez tampoco ha percibido los graves defectos de forma en el procedimiento sancionador. Por otro lado, antes de comenzar el juicio, se habló de llegar a un acuerdo para reducir la sanción. Pero esta opción no es aceptable para nosotras, puesto que sería admitir las acusaciones de la empresa. Y la realidad es que todo el proceso sancionador se basa en acusaciones falsas. El propio Márquez ha admitido en el juicio que avisó por teléfono a la empresa. La intención era clara, que ésta tomara represalias contra nuestra compañera. Un claro ejercicio de Persecución Sindical contra CGT. Ahora no vamos a lamentarnos. Sabemos que la justicia no está para poner las cosas fáciles a las trabajadoras. Mientras, las empresas no necesitan probar las acusaciones contra una trabajadora en un procedimiento sancionador. Nos corresponde a nosotras acudir a la justicia para defendernos. La sentencia no es firme y contra ella cabe recurso. Por ello anunciamos que ya hemos iniciado los trámites para dicho recuso y así poder revertir esta sentencia. Por tanto, seguimos adelante. Este caso es el mejor ejemplo de connivencia entre las Empresas y el Ayuntamiento de Leganés. Un modelo de gestión basado en el clientelismo y la privatización de servicios públicos, que tanto ha caracterizado al PSOE desde siempre. Pero seguiremos denunciando las irregularidades y los incumplimientos en la Contratación de Servicios. Y seguiremos defendiendo la Gestión Directa como alternativa al actual modelo. DURO FELGUERA RENUNCIA AL ERE ANUNCIADO, PERO EJECUTARÁ HASTA 25 DESPIDOS EFE La multinacional Duro Felguera ha renunciado a aplicar el expediente de regulación de empleo (ERE) anunciado el pasado mes de marzo, si bien ha avanzado que prevé entre 20 y 25 despidos individuales en los centros de trabajo de Gijón y Madrid. En un comunicado, el comité de empresa ha informado de que la dirección de Duro ha notificado que "no se va a iniciar el procedimiento para la extinción colectiva de los contratos de trabajo de una parte de la plantilla por causas económicas, técnicas, productivas y organizativas". No obstante, la empresa considera que, dada su situación actual, es preciso "todavía un ajuste de personal, pero que se ejecutará por debajo de los límites legales del expediente de regulación de empleo". Por ello, durante el periodo que va desde el mes de septiembre hasta la mitad del mes de octubre, Duro Felguera procederá a la extinción de 20 o 25 contratos de trabajo de los centros de trabajo de Gijón y Madrid. El comité de empresa ha dicho que aún "no ha tenido acceso a la titularidad de los contratos que van a resultar extinguidos", si bien, "será informado de forma puntual y caso a caso, conforme se vayan produciendo dichas extinciones". "Este comité considera que esta nueva medida es menos lesiva en comparación con lo que se había previsto en un primer momento", ha señalado. El comité ha manifestado que velará por que los despidos "se produzcan legalmente y con las mayores garantías". ERIMSA PRESENTA UN EXPEDIENTE DE REGULACIÓN DE EMPLEO ANTE LA NEGATIVA DE LA XUNTA A OTORGAR NUEVAS CONCESIONES PARA EXTRAER CUARZO DE FORMA SOSTENIBLE Coruña Hoy (Comunicado de prensa) ERIMSA hace un llamamiento a la Xunta de Galicia para que desbloquee los expedientes en trámite y conceda los nuevos derechos mineros para continuar con su labor de extracción de cuarzo de forma sostenible en XANCEDA (Mesía), Frades, Oroso y Órdenes. La compañía se ha visto obligada en contra de su voluntad a presentar un Expediente de Regulación de Empleo Temporal, que entrará en vigor el 1 de enero de 2019, debido a un agotamiento de las reservas actuales. La dirección de ERIMSA ya ha comunicado a la plantilla que, de continuar en esta situación, la planta de Frades se verá abocada a su cierre definitivo, con el consiguiente perjuicio para los más de 60 profesionales que, de modo directo y subcontratados, trabajan en el centro. ERIMSA lamenta profundamente haber tenido que adoptar esta grave medida, que perjudica a numerosas familias del Concello de Frades, pero la falta de materia prima hace inviable el desarrollo de su actividad con normalidad. Desde hace más de 30 años, ha trabajado en un área superior a 1.600 hectáreas de terreno de la zona en perfecta convivencia con propietarios de terrenos, explotaciones agrícolas, ganaderas, administraciones locales y vecinos. La metodología empleada es el sistema de cribado de terreno que, a diferencia de otras técnicas mineras más invasivas, resulta completamente respetuoso con el medio ambiente, al preservar la capa vegetal, excavar a una profundidad de 1,5 metros aproximadamente, extraer únicamente los bolos de cuarzo y, por último, volver a depositar la capa vegetal retirada al inicio del proceso. Asimismo, el cribado permite devolver los terrenos explotados en perfectas condiciones a sus propietarios, mejorando incluso su rendimiento en muchos de los casos. Así lo acreditan los más de 800 documentos de conformidad firmados por titulares de fincas en las que se ha extraído cuarzo. En su afán por obtener los nuevos permisos para prorrogar su labor en la comarca, la compañía ha cumplido estrictamente con los exigentes requisitos impuestos por las consellerías de Medio Ambiente; Medio Rural y Economía e Industria. Recientemente, ha ratificado de nuevo y de forma oficial su renuncia a trabajar en terrenos calificados como ecológicos; su compromiso de advertir a los propietarios de no incluir las parcelas en la PAC durante el transcurso de la actividad minera; y el mantenimiento de la productividad de las fincas. La renuncia pública y expresa al derecho de expropiación, a pesar de que la legislación vigente lo permite, es otra muestra más de la voluntad de la compañía de continuar desarrollando su labor en perfecta armonía con el entorno aplicando su metodología basada en la minería moderna y sostenible. ERIMSA subraya, además, las trabas impuestas desde las diferentes consellerías y la demora en la resolución de expedientes, algunos de los cuales están en trámite desde hace siete años. El perjuicio que puede ocasionar el cierre del centro de producción de Frades es extensible a todo el sector y al conjunto de la actividad económica de Galicia, que lidera a nivel nacional la producción de cuarzo con un 68% y alcanza el 98% de las exportaciones. HUELGA INDEFINIDA DE LA PLANTILLA DE FOSECO CONTRA 24 DESPIDOS Manuela Díaz Izurtza - elcorreo.com La dirección de la firma de Izurza anunció su intención de recolocar a 15 personas y prejubilar a otras dos Trabajadores de la planta de Izurtza de Foseco arrancan una huelga indefinida al considerar insuficiente la propuesta de la compañía perteneciente al Grupo Vesuvius que en julio anunció el expediente de regulación de empleo (ERE). Tras la reunión mantenida entre la dirección y el comité de empresa se inicia una huelga indefinida que, como mínimo, se prolongará hasta la jornada en la que se ha previsto un nuevo encuentro entre ambas partes. Según ELA, «ha hecho una propuesta muy baja y se mantiene en la línea de hace un mes», cuando comunicó su decisión de cerrar la planta de Izurtza y aumentar la producción de la de Igorre dentro de un plan de modernización y mejora de competitividad en Europa. Foseco cuantificó el número de despidos que ha pasado de estimarse en 42 a situarse en 24, tras la recolocación de 16 personas en Igorre y en otros departamentos de la firma, así como mediante dos prejubilaciones. El objetivo de ELA es reducir aún más este número por disponer de beneficios esta firma. «El único motivo del cierre de esta planta es organizativo, quieren centralizar la producción de manguitos en otros centros europeos porque creen que así tendrán más beneficios, cuando lo cierto es que aquí también los tienen», lamentaron. Aseguran que las medidas son «insuficientes» y abogan por incluir a los mayores de 55 años en las prejubilaciones y aumentar las indemnizaciones para los despidos que la empresa ha fijado en 27 días por año trabajado. La empresa afirma que desde el pasado 23 de julio que comenzaron las negociaciones, busca «alcanzar el menor número posible de bajas incentivadas y ofrecer soluciones satisfactorias a todas las personas que componen su plantilla», integrada por 93 personas en Bizkaia, La planta de Izurtza bajará su nivel de producción en los próximos años ya que requerirá de una «mayor especialización y medios productivos más automatizados y controlados» de los que carece la planta en la actualidad. Su apuesta por entrar de lleno en la Industria 4.0 y centralizar la producción en otros centros europeos «más grandes y eficientes», para «contener los costes de producción y alcanzar aún más elevadas cotas de calidad, fiabilidad y consistencia de los productos». La dirección de Foseco concentrará la producción europea de resinas y pinturas en las plantas de Hengelo (Holanda) e Igorre, potenciando ambos centros. EL PERSONAL DE ATENTO SE MANIFIESTA EN CONTRA DE LOS "DESPIDOS A CUENTAGOTAS" Y LAS SANCIONES Otra protesta del personal de Atento -> https://www.galiciapress.es/images/showid2/1852466?w=1200&zc=4 El personal de Atento en A Coruña han secundado una nueva jornada de protestas en un calendario de movilizaciones que llevan a cabo desde el pasado 28 de mayo en protesta por las sanciones y el despido de personal, según denuncian. "Estamos con una explotación laboral que cada vez va a más", ha señalado a Europa Press una de las representantes del comité de empresa, Chus Rodríguez. Sobre los motivos de las protestas, ha señalado que se están produciendo "despidos a cuentagotas" y que se está ejerciendo "mucha presión" sobre los trabajadores, con imposición de "sanciones" también. En la jornada, el comité de empresa convocó una concentración a las 12,00 horas ante el centro de trabajo, una movilización que se repetirá también a las 18,00 horas. Para el 10 de septiembre, han convocado una manifestación, que saldrá a las 18,00 horas desde la sede de la empresa con el lema 'Atento: 20 años en lucha contra la explotación laboral'. Desde los sindicatos, denuncian también que la empresa no da muestras "de querer atender" unas reivindicaciones que califican de "justas y razonables". Por ello, afirman que seguirán luchando por un trabajo "digno y saludable". BURGER KING DESPIDE A DOS SINDICALISTAS DE CCOO POR SUPUESTO "ACOSO" A JEFES Y COMPAÑEROS Laura Olías - eldiario.es Burger King Spain S.L.U. ha abierto expedientes a tres trabajadores, dos delegadas sindicales y un afiliado de CC.OO., por "acoso laboral" y ha resuelto ya dos de ellos con despidos CCOO denuncia "represión sindical" contra sus miembros y que no se ha dado voz a los expedientados como exige el Protocolo de Acoso Laboral de la compañía Algunos de los denunciantes ostentan cargos superiores a estos trabajadores, por lo que el sindicato subraya que "es harto difícil" que los empleados ejercieran abusos sobre sus jefes Burger King Spain S.L.U, empresa que gestiona la marca de la multinacional estadounidense en España, ha abierto expedientes a tres sindicalistas de CC.OO. por "acoso laboral" y en los dos casos que ya están cerrados el resultado ha sido el despido disciplinario. Les acusa de "acoso" a varios compañeros, entre los que se encuentran jefes de los expedientados. Desde CCOO denuncian que se trata de un caso de "represión sindical" y van a acudir a los tribunales. "No me lo podía creer, estaba en shock, después de 18 años trabajando en Burger King", afirma Carmen Poveda, delegada sindical de CCOO desde el año pasado y una de las trabajadoras despedidas. Poveda recibió el despido el jueves 23 de agosto. "Llegué de vacaciones el día 13 de agosto y me citaron para darme el expediente contradictorio por supuestas denuncias de acoso de mis compañeros". La trabajadora, que era gerente en un restaurante de la cadena en la Comunidad de Madrid, reitera que le "cuesta creer" que algunos de los denunciantes hayan lanzado esas acusaciones contra ella. La empresa le ha comunicado que ha recibido "varias denuncias por acoso laboral", en concreto por supuestas presiones a compañeros para que se afiliaran a CCOO y por hostigamientos contra dos personas que rechazaron unirse al sindicato. "Lo que ellos deciden que es acoso yo defiendo que es actividad sindical", sostiene Poveda, que asegura que solo ha difundido la posibilidad unirse al sindicato porque es parte de su labor como delegada. "Es que yo creo en la afiliación, en que es bueno para los derechos de los trabajadores y su seguridad. ¿Cómo acosas a alguien para que se afilie? Porque es que luego hay que pagar todos los meses. ¿Los llamas después para que paguen?", ironiza. La mujer presentó sus alegaciones, pero a los pocos días llegó la respuesta de Burger King Spain: despido disciplinario. Lo mismo sucedió en el caso de Aitor, afiliado del sindicato y trabajador en otro centro de la Comunidad de Madrid, que ha recibido el despido por burofax porque se encuentra de baja médica. Y por último Sara, delegada sindical en Guadalajara, aún no tiene la resolución de su expediente. "Pero va a acabar igual que el de Carmen", teme la empleada, que vive sola y depende económicamente de su salario. Fuentes de Burger King defienden que "es un caso totalmente particular referido a personas concretas y no tiene relación con su condición de delegados del sindicato ni con su actividad sindical". La empresa argumenta que "a mediados del pasado mes de julio el departamento de Compliance recibió denuncias y llamadas contra varios trabajadores". Debido a ello la compañía acordó "un proceso de investigación interna" y se vio "en la obligación de tomar las medidas disciplinarias oportunas y en justa medida de las circunstancias ocurridas y denunciadas", asegura. La compañía defiende que "siempre ha respetado la libertad sindical de sus empleados" y "que no tiene conflictos laborales a nivel sindical" con sus "más de 150 representantes de los trabajadores". Denuncias procedentes de jefes En los casos de Aitor y Sara, ambos trabajadores son acusados de acoso laboral por parte de cargos superiores jerárquicamente. CC.OO. argumenta que "es harto difícil asumir que las delegadas y el afiliado puedan ejercer un abuso de autoridad como el descrito frente a quienes son responsables del funcionamiento y el clima laboral de los centros". El cargo que está por encima de Aitor lo acusa de "acoso sistemático", "abuso de poder" como encargado y "discusiones con esa persona, como que me quiero quedar con su puesto". El trabajador subraya que él no ostenta un cargo de representación de los trabajadores –simplemente es afiliado de Comisiones–, por lo que no ve sentido a la acusación de acosar a una persona "que tiene el poder de despedirte". El joven asegura que tiene mensajes de esa persona alabando su desempeño como trabajador y en los que desea que se reincorpore a su puesto. Está de baja médica desde principios de junio porque le tuvieron que operar por problemas respiratorios. Sara ha sido denunciada también por una superior y por el gerente de otro centro, "que es amigo de mi jefa", explica la empleada, que lleva tres años y cuatro meses en Burger King. Su expediente no se ha resuelto aún porque lo recibió más tarde y estos días, afirma, ha estado trabajando en el mismo turno con la persona que la denunció. La responsable de Comida Rápida de CC.OO., Sara Durán, cuestiona que no es muy justificable por parte de la empresa mantener trabajando a una denunciante junto a su "supuesta acosadora". Sin respetar el Protocolo de Acoso Durán denuncia, además, que se ha incumplido el Protocolo de Acoso Laboral de Burger King que la empresa dice haber puesto en marcha tras las denuncias. El procedimiento obliga a informar a la persona de que hay una denuncia contra ella, cuáles son las acusaciones, y a recoger su testimonio. Ninguno de los trabajadores ha sido notificado como marca el Protocolo, según sus testimonios. eldiario.es ha consultado a Burger King sobre esta cuestión, pero la empresa no ha respondido. Aitor y Sara afirman haber denunciado en sus centros de trabajo prácticas con las que se incumple el convenio colectivo, como la falta de información sobre los horarios con solo unos días de antelación y el cambio de turnos sin avisar. Carmen Poveda también asegura haber tenido problemas con "recursos humanos y gerentes de zona" por haber advertido sobre situaciones irregulares, pero lo encuadra en las tensiones propias de la actividad sindical. Los despidos, interpreta Poveda, son un mensaje de la empresa: "Aquí trabajamos así y al que no le guste terminará como Carmen". Burger King Spain adquirió este verano por 100 millones de euros Megafood, lo que convirtió a la compañía en el "mayor operador de restaurantes de España, con un total de 380 restaurantes propios", según destacó su consejero delegado, Gregorio Jiménez. De la empresa dependen más de 8.000 trabajadores. La responsable de Comida Rápida de CC.OO. afirma que en sus "30 años de actividad sindical jamás había visto unos expedientes como estos" y asegura que estos procedimientos son una muestra de "la represión y persecución a CC.OO.". El sindicato ha ido ganando presencia sindical en Burger King en las elecciones de los centros que se han celebrado desde el pasado año, cuando Carmen Poveda ocupó su cargo como delegada sindical a nivel estatal. Antes, UGT –sindicato al que perteneció Poveda en el pasado– tenía la representación mayoritaria. Los equipos jurídicos de CC.OO. van a recurrir los despidos de los trabajadores y demandar la vulneración de derechos sindicales. Sara Durán también destaca que solicitarán medidas cautelares para que Poveda pueda seguir manteniendo su actividad sindical. Carmen Poveda se emociona cuando piensa en cómo le ha cambiado la vida en cuestión de días. "18 años que llevo en Burger King y tengo casi 50", explica, y piensa en sus hijos, "uno va a entrar en la universidad". Aunque rápido amortigua la voz entrecortada y las lágrimas. "Vamos a ganar, estoy convencida. Y no van a poder hacer esto nunca más". LAS MUTUAS DEBERÁN RECONOCER LAS ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LAS "KELLYS" El Periódico Gobierno, agentes sociales y comunidades autónomas han acordado la inclusión de dolencias propias de las camareras de piso Gobierno, agentes sociales y comunidades autónomas han acordado el inmediato reconocimiento por parte de las Mutuas a las camareras de piso de enfermedades profesionales como el síndrome del túnel carpiano, la bursitis y la epicondilitis o "codo del tenista". Esta ha sido hasta ahora una de las históricas reivindicaciones del colectivo conocido como "Las Kellys", con motivo del cual, entre otros, organizaron una serie de manifestaciones. Así lo han confirmado en sendos comunicados tanto el Ministerio de Trabajo, como el sindicato CC.OO. o el Ejecutivo canario, en los que han difundido que en la reunión de la mesa por la calidad del empleo en la hostelería el ministerio emitirá "inmediatamente" una instrucción de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social con esta orden a las Mutuas. Será el primer paso mientras se modifica el Real Decreto 1299/2006 que regula el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social para incluir las propias del colectivo de camareras de piso, como el síndrome del túnel carpiano (entumecimiento, hormigueo, debilidad, o daño muscular en la mano y dedos) o las que se producen por movimientos repetitivos u originados por vibraciones de la maquinaria. Otros compromisos alcanzados han sido la creación de un grupo de trabajo técnico que determine si se deben de incluir otras enfermedades profesionales hasta ahora no reconocidas -como dorsalgias, cervicalgias y hernias discales- para el colectivo camareras de piso. Código propio en el INE Además, se comunicará al Instituto Nacional de Estadística (INE) la necesidad de un código propio dentro de la Clasificación Nacional de Ocupaciones (CNO) para las camareras de piso, para que tengan autonomía propia en la fuente estadística y un seguimiento más preciso de sus enfermedades profesionales y accidentes laborales. Asimismo, los comunicados de los diferentes actores coinciden en que, en materia de prevención de riesgos laborales, se ha decidido seguir trabajando en la elaboración de una guía de buenas prácticas para la evaluación de riesgos ergonómicos y psicosociales, con especial atención a una perspectiva de género. Sobre las externalizaciones, el sindicato dice que el Ministerio ha propuesto esperar al debate parlamentario para una reforma del artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores que limite la subcontratación, sin menoscabo de los avances que se puedan realizar en el entorno del diálogo social sectorial. VESTAS SUMA 442 TRABAJADORES A LOS 7.300 AFECTADOS POR ERE EN LA PROVINCIA DE LEON EN LA ÚLTIMA DÉCADA León es la provincia más afectada por los expedientes de regulación de empleo en la comunidad Mientras la industria de la comunidad registró 25.000 ocupados más, según Del Olmo, León perdió 2.700 La moción aprobada por unanimidad en el Ayuntamiento de Villadangos del Páramo ante el cierre de la fábrica de Vestas, respaldada también por buena parte de la Corporación Provincial de la Diputación explicaba que «las crisis sucesivas nos han hecho cada vez más débiles y si esto sigue así, este antiguo reino, al que no le permitieron ni ser comunidad histórica, que en silencio agoniza y que sólo se queja en los bares y tertulias, pronto será un desierto». El texto refleja la percepción que tienen los leoneses de la marcha de la economía, que regularmente genera noticias poco alentadoras, mientras que las esperanzadoras llegan con menor frecuencia. El texto refleja una interpretación que los datos corroboran. Cuando la autoridad laboral, los sindicatos y la dirección de uno de los principales centros de empleo de la provincia se disponen a negociar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) extintivo de la actividad echar la vista atrás reafirma la sensación. Desde el 2007, 7.321 trabajadores de la provincia han sufrido algún ERE, según los datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. La comparación con el entorno tampoco invita al optimismo. León es la provincia de la comunidad más castigada por los conflictos laborales desde que comenzara la crisis, por encima de Valladolid, donde los empleados afectados por ERE fueron 6.673, 648 menos, mientras que en Burgos han sido 4.610, 2.711 menos que en León. La estadística se elabora en base a las comunicaciones a la autoridad laboral de los procedimientos de regulación de empleo, que incluyen extinciones, suspensiones y reducciones de jornada laboral de los contratos de trabajo por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. Además, en la estadística oficial destaca la posición de la provincia en la zona alta de la tabla. Entre León y Madrid, donde más ERE se han tramitado en los últimos once años, solo hay 14 casillas, de provincias más pobladas y con mayor tejido industrial que León, como Barcelona, Valencia, Zaragoza, Castellón, Sevilla, Navarra, Asturias, Alicante, Vizcaya, Murcia, La Coruña, Pontevedra o Guipúzcoa. Como recuerdan los propios trabajadores de Vestas detrás de cada número hay una persona y cada expediente lleva grandes nombres con los que están familiarizados los leoneses como Hullera Vasco Leonesa (HVL), Uminsa, Everest, Antibióticos, RMD, Congelados El Mar, Alimentos Naturales (El Hostal), Atento... León ocupa un puesto alto en la estadística nacional de trabajadores afectados por regulaciones de empleo Pero también hay visiones diferentes, como la que refleja el texto aprobado por unanimidad de la Corporación Municipal de un ayuntamiento con uno de los polígonos industriales más importantes de León. La consejera de Economía y Hacienda de la Junta, Pilar del Olmo, defendió que la industria de Castilla y León «va bien» pese a anuncios de cierres como el de Vestas en León, y recalcó que desde 2010, este sector registró 25.000 ocupados más, y elevó su peso en el PIB autonómico un punto. En ese mismo periodo, según la Encuesta de Población Activo, los ocupados leoneses en la Industria pasaron de 30.300 a 27.600. Es decir, mientras en la comunidad, según Del Olmo, la comunidad sumó 25.000 ocupados más, en León se perdieron 2.700. Quizá por todo ello, «esta zona casi muerta exige a todas las administraciones que se pongan a trabajar ya. Que el trabajo que no hicieron a tiempo lo hagan ahora. Que sean justos de una vez por todas con esta tierra», concluye la moción. NOTICIAS SOBRE LUCHAS OBRERAS PULSA AQUÍ -> https://www.lapirenaicadigital.es/SITIO/BOLETINLUCHAS.html