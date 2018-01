LA PIRENAICA DIGITAL

EL TRUCO DE LA CAÍDA DEL PARO: EL 30% DEL DESCENSO SE EXPLICA POR LA POBLACIÓN ACTIVA Teresa Lázaro - vozpopuli.com La población activa se ha reducido en más de 700.000 personas entre el segundo trimestre de 2012 y el tercer trimestre de 2017 El paro es sin duda la parte más dura de la crisis económica y la que más está costando resolver. La tasa tocó máximos en los primeros meses del año 2013 al rozar el 27% y desde entonces ha caído casi 10 puntos. Según la última Encuesta de Población Activa (EPA), se situó en el 16,38% en el tercer trimestre de 2017. Pero cuidado, porque hay truco detrás de estas cifras. Según el último informe de Funcas, el 30% del descenso total del paro se explica por la caída de la población activa . En el documento, la Fundación explica que la población activa se ha reducido en más de 700.000 personas entre el segundo trimestre de 2012 y el tercer trimestre de 2017. Y lo cierto es que si volvemos a la EPA, vemos que en el primer trimestre de 2013, ese en el que la tasa de paro tocó su máximo, la tasa de población activa estaba en el 60%. Hoy en día, más de cuatro años después, la tasa está en el 58,92%. La población activa es la muestra más clara de la fuerza laboral de un país. Representa al número de personas que están en edad de trabajar y dispuestas a hacerlo y se calcula sumando ocupados y parados. Si baja este parámetro, es que muchas personas están abandonando el mercado laboral, algo que no deja de ser curioso si tenemos en cuenta que España es un país que crece sólidamente por encima del 3% y crea empleo. La reforma laboral no ha funcionado Y lo que es peor, Funcas asegura que la destrucción de la población activa en España es un proceso que no se puede dar por concluido, sobre todo entre los hombres. Y esto demuestra, a su vez, que la reforma laboral no ha conseguido revertir una fuerte tendencia hacia la inactivación en el mercado laboral español. La caída de la población activa no es el único problema que ve Funcas en el mercado laboral, hay otro importante: el envejecimiento de la fuerza laboral. Y es que estos años se han perdido muchos activos jóvenes y ha aumentado el grupo de activos de más edad. Tanto es así que hoy en día hay más gente trabando de más de 50 años que de menos de 35 años, algo bastante negativo para el mercado laboral español. Reducir el paro de larga duración es una tarea prioritaria porque es un tipo de desempleo con efectos muy negativos en la sociedad El tercer gran drama de la situación del empleo es el paro de larga duración , que representa un 36% del paro general. Entre 2006 y 2009 este colectivo representaba solo el 11% de los parados, pero su peso se cuadriplicó en 2014 y 2015 y llegó a suponer el 43%. Según Funcas, el paro de larga duración puede tener efectos muy negativos en las perspectivas de empleabilidad y reducirlo debería ser un objetivo prioritario. Y finalmente Funcas destaca también la vulnerabilidad de algunos sectores de la sociedad. Y es que la mayoría de los parados con prestación desde 2013, reciben una ayuda no contributiva , lo que de nuevo plantea dudas sobre la efectividad de la reforma del año 2012 en lo relativo al apoyo a las personas más vulnerables. Por todo, la fundación sugiere una nueva reforma del mercado de trabajo que preste más atención: - al envejecimiento de la fuerza laboral - a la pérdida de activos en el mercado de trabajo, sobre todo activos masculinos - a la lucha contra el paro de larga duración - a la improtección que sufre una gran parte de la sociedad española No solo Funcas ha puesto de manifiesto las debilidades del mercado de trabajo, BBVA Researcha también ha reclamado al Gobierno una nueva reforma que incentive el uso del contrato indefinido dada la elevada tasa de temporalidad de la economía española y el Banco de España ha alertado de que los salarios siguen bajando en 2017 a pesar de la recuperación económica. Todo apunta a que el mercado laboral tendrá que formar parte importante de la agenda del Gobierno.