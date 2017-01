LA PIRENAICA DIGITAL

SENTENCIA DEL TSJ DE CASTILLA LA MANCHA DE 13-05-2016 SOBRE SALARIO A TENER EN CUENTA PARA LA DETERMINACIÓN DE LA CUANTÍA DE LA PRESTACIÓN A CARGO DEL FOGASA

Responsabilidad por insolvencia de la empresa empleadora

Recurso de Suplicación interpuesto por D. Victorio, Don Víctor Manuel, Dª Victoria, Don Aníbal, Dª Adelaida, Dª Araceli, Don Borja y Don Cosme, contra la Sentencia del Juzgado de lo Social nº 3 de Ciudad Real, de 27-4-2015, en los autos sobre Reclamación de Cantidad, siendo recurrido FOGASA.

ANTECEDENTES DE HECHO

La Sentencia recurrida dice en su parte dispositiva :

En tiempo y forma, se formuló Recurso de Suplicación contra la anterior Sentencia.

Dicho Recurso ha sido impugnado de contrario.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO : El juzgado de lo social nº 3 de Ciudad Real dictó sentencia de 27-4-2015 que desestimaba la demanda en materia de reclamación de cantidad. Contra tal resolución se alza en suplicación la parte actora y ahora recurrente, esgrimiendo un motivo orientado a la revisión de los hechos probados al amparo de la letra b) y otros dos motivos dedicados a la revisión del derecho aplicado al amparo de la letra c) del art. 193 de la LRJS.

SEGUNDO : En el primer motivo del recurso, dedicado a la revisión fáctica, se solicita la modificación del ordinal segundo de la sentencia de instancia, con objeto de hacer constar el desglose de cantidades para cada trabajador, diferenciando las cantidades netas y los descuentos.

La indicada pretensión debe ser rechazada, en cuanto no se funda en un documento del que pueda derivarse la existencia del pretendido error en el sentido exigido por la jurisprudencia en la materia, esto es, directa, patente, material, y no precisada de integración. Sino que por el contrario, se intenta la consideración conjunta de varios documentos para cada trabajador, en los cuales debe realizarse una valoración de los conceptos devengados y las cantidades susceptibles de descuento, con los cálculos derivados, integrando por cierto los datos suministrados inicialmente por la parte actora en su demanda, que se han dado íntegramente por reproducidos en la resolución recurrida.

TERCERO : En el primero de los motivos dedicados a la revisión jurídica , se invoca la infracción del art. 26.1 y 2 del ET, por considerar que debió incluirse en la responsabilidad a cargo del FOGASA por insolvencia de la empresa empleadora, los 15 días de preaviso incumplido en su momento para todos los trabajadores, al momento de extinguir la empresa sus respectivas relaciones laborales.

Como señala con plena corrección la resolución de instancia, la cuestión así planteada ha sido ya resuelta jurisprudencialmente, entre otras, en la sentencia del TS de 2-2-2010 , para señalar:

"De lo señalado en los anteriores preceptos no se desprende en forma alguna que la garantía pública aseguradora se extienda también al preaviso litigioso , en el ámbito indemnizatorio ex art. 33.2 ET, por lo que el juzgador no puede extender, en el ámbito de interpretación, so pena de invadir la competencia correspondiente al legislador, la garantía pretendida a un supuesto no contemplado expresamente por la Ley. De otra parte, son argumentos para llegar a semejante conclusión los siguientes:

1) El art. 53 ET, bajo la rúbrica " Forma y efecto de la extinción por causas objetivas ", distingue entre los efectos de la extinción (apartado b) "Poner a disposición del trabajador simultáneamente a la entrega de la comunicación escrita, la indemnización por 20 días de año de servicio" y (apartado c) "La concesión de un plazo de preaviso de 30 días". Se distingue pues, claramente, lo que es la indemnización y lo que es un concepto diferenciado de preaviso , cuya naturaleza no se define pero, que en todo caso tendría un carácter más próximo al salarial, y prueba de ello es que en caso de revocación de la sentencia extintiva de la relación laboral el trabajador tendría que devolver la indemnización , pero no la cantidad que hubiera podido percibir por el preaviso , según establece el art. 123.2 de la LPL, al prescribir que: "Cuando se declara improcedente o nula la decisión extintiva se condenará al empresario en los términos previstos para el despido disciplinario, sin que los salarios de tramitación puedan deducirse de los correspondientes al periodo de preaviso".

2) También, desde un punto de vista de interpretación sistemática el propio artículo 33.8 ET establece que: "El FOGASA abonará el 40% de la indemnización legal que corresponda a los trabajadores cuya relación laboral se haya extinguido como consecuencia del expediente instruido en aplicación del art. 51 de esta Ley o por la causa prevista en el párrafo c) del artículo 52 , o conforme al art. 64 de la Ley 22/2003, de 9-7, Concursal".