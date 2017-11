LA PIRENAICA DIGITAL

SENTENCIA DEL TS DE 21-09-2017 SOBRE CÓMPUTO DE LA PRESCRIPCIÓN DE UN AÑO CUANDO EL ÚLTIMO DÍA DEL PLAZO ES INHÁBIL Reclamación de cantidad. Dies ad quem del cómputo de la prescripción de un año cuando el último día del plazo coincide con un día inhábil. Reclamación cantidad. Prescripción. El plazo de un año se computa de fecha a fecha, lo que supone que el día final se incluya por completo en el cómputo y que si es día inhábil quepa presentar demanda en plazo hasta las 15 horas del día siguiente al prorrogado, cual permiten artículos 135-5 y 45-1 LJS. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO .- El 24-9-2014 el Juzgado de lo Social nº 14 de Madrid dictó sentencia, en la que se declararon probados los siguientes hechos : - D. José Daniel ha venido prestando servicios por en Intereconomía Corporación S.A., con una antigüedad de 17-6-2004, a tiempo completo, con la categoría profesional de técnico de televisión y un salario para el año 2005 de 23.313,75 euros anuales. El 27-6-2006 D. José Daniel cesó voluntariamente en la empresa, no constando que a fecha del cese hubiera disfrutado del periodo vacacional. D. José Daniel no ha percibido cantidad alguna de la empresa en concepto de nómina de junio de 2006, liquidación de pagas y vacaciones. Debió haber percibido las siguientes cantidades: - 486,81 euros de salario de junio de 2006. - 999,09 euros de plus complemento de junio de 2006. - 1.623,49 euros de liquidación de pagas extras. - 570,14 euros de vacaciones 2006. - El 30-4-2007 se presentó papeleta de conciliación en reclamación de 7.900 euros en concepto de "todos los conceptos salariales y extrasalariales (artículos 27 a 35 del CºCº ambos inclusive) desde el 23-5-2005 hasta la fecha de extinción de la relación laboral. El acto se celebró el día 23-5-2007 sin efecto por incomparecencia del demandado que constaba citado al acto. El día 23-5-2008 se presentó nueva papeleta de conciliación. El acto se celebró el día 13-6-2008 sin efecto por incomparecencia del demandado que no constaba debidamente citado. El martes 16-6-2009 se presentó demanda en reclamación de la cantidad de 3.679,53 euros por los conceptos de salarios y plus complemento de junio 2006, liquidación de pagas extras y vacaciones. La demanda fue turnada al Juzgado de lo Social nº 9 de Madrid. El 8-6-2010 tuvo lugar el acto de conciliación y juicio, acordándose la suspensión del acto y concediéndose al actor 4 días para ampliar y aclarar la demanda. El 15-6-2010 se presentó escrito de aclaración y ampliación ante el indicado Juzgado que convocó nuevamente a las partes a juicio para el día 1-6-2011. El día 22-11-2011 el Juzgado de lo Social nº 9 de Madrid dictó auto teniendo al actor por desistido de su demanda al no haber comparecido a juicio. El 21-11-2012 se presentó nueva papeleta de conciliación sobre reclamación de cantidad, celebrándose el acto el día 14-12-2012 sin efecto por incomparecencia de la empresa que constaba debidamente citada al acto. El 22-11-2012 se presentó demanda. En dicha sentencia aparece la siguiente parte dispositiva: «Desestimando la demanda que en materia de reclamación de cantidad ha interpuesto D. José Daniel, contra Intereconomía Corporación, S.A. absuelvo a ésta de los pedimentos ejercitados en su contra». SEGUNDO. - La citada sentencia fue recurrida en suplicación por D. José Daniel, ante el TSJ de Madrid, que dictó sentencia el 2-6-2015 en la que consta el siguiente fallo: «Desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por la José Daniel contra la sentencia del Juzgado de lo Social nº 14 de Madrid de 24-9-2014, en virtud de demanda formulada por el recurrente contra Intereconomía Corporación SA, en reclamación sobre cantidad confirmando la sentencia recurrida». TERCERO .- D. José Daniel formalizó el presente recurso de casación para la unificación de doctrina ante la misma Sala de suplicación. Se aporta como sentencia contradictoria la del TSJ de Andalucía de 19-2-2009. E l Ministerio Fiscal emitió informe en el sentido de considerar el recurso procedente. FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO .- En el presente recurso de casación unificadora se plantea el problema de determinar si ha prescrito la acción para reclamar los salarios del último mes de trabajo y la liquidación de pagas extras y vacaciones por quien fue baja voluntaria en la empresa el 27-6-2006, que ha estimado la sentencia recurrida. SEGUNDO .- 1. Como sentencia de contraste, se trae la de 12-2-2009 del TSJ de Andalucía. 2. Las sentencias comparadas son contradictorias. Procede, por tanto, entrar a conocer del fondo del asunto y a unificar la disparidad doctrinal existente. TERCERO .- La cuestión planteada, cómputo del plazo de prescripción de un año (art. 59, 1 y 2 del ET) para reclamación de cantidades por salarios y otros conceptos, no ha sido abordada por esta Sala que no ha examinado el problema relativo al día final, "dies ad quem", del cómputo de la prescripción de un año cuando el último día del plazo coincide con un día inhábil, aunque la solución debe ser similar, al tratarse del cómputo del plazo de vigencia de la acción sustantiva existente en ambos casos. Para resolver la cuestión planteada conviene tener presente que la jurisprudencia viene distinguiendo entre plazos procesales y plazos sustantivos , siendo estos últimos los que se conceden para el ejercicio de las acciones con las que se tutela un derecho sustantivo, mientras que los otros son los que se conceden para una actuación procesal. De esta diferencia se deriva el distinto cómputo de los plazos concedidos para las actuaciones judiciales, cómputo que regula el artículo 133 de la LEC), precepto cuyo número 4 es aplicable sólo al cómputo de los plazos procesales que regula, pero no al cómputo de los plazos sustantivos que concluyen, conforme al art. 5 del Código Civil, el último día del plazo, aunque sea inhábil, sin que proceda su prórroga por tal motivo. Ello, no obstante, como el último día del plazo debe transcurrir entero para que se produzca la prescripción o la caducidad del derecho, se viene aceptando el que la demanda se presente al día siguiente antes de las 15 h base en el artículo 135-5 de la LEC y en el 45 de la LJS. Ello se justifica en aras a una tutela judicial efectiva , pues, si el plazo no concluye hasta las 24 horas y los juzgados no están abiertos todo el día, ni los días inhábiles, quedaría indefenso quien no pudiera presentar la demanda antes de agotarse el plazo o no pudiera agotar el mismo por causas ajenas a su voluntad. En este sentido se ha pronunciado esta Sala en las sentencias antes citadas con relación al fin del plazo de caducidad de la acción por despido y también la Sala Primera de este Tribunal en sentencias dictadas en supuestos de interrupción de la prescripción o caducidad de derechos sustantivos , en las que ha señalado que la naturaleza sustantiva del plazo de prescripción no impide su interrupción mediante la presentación de escritos en el Juzgado con apoyo en el art. 135 de la LEC antes de las 15 horas del día siguiente de finalizar el plazo . La aplicación de la anterior doctrina al caso que nos ocupa nos lleva, a desestimar el recurso, por cuánto, dado que no es de aplicación el art. 133 de la LEC, que el último día del plazo prescriptivo fue el 13-6-2009 (sábado) y que la demanda no se presentó hasta el día 16-6-2009 (martes), acierta la sentencia recurrida al estimar prescrito el derecho por no haberse presentado la demanda antes de las 15 horas del anterior día 15-6-2009. Las posteriores actuaciones del actor que desistió de esa demanda por incomparecencia al juicio y luego volvió a presentar nueva demanda no sirvieron para reabrir un derecho que ya estaba prescrito. FALLO Esta sala ha decidido: 1. Desestimar el recurso de casación para unificación de doctrina interpuesto por D. José Daniel contra la sentencia de 2-6-2015 del TSJ de Madrid en recurso de suplicación interpuesto contra la sentencia de 24-9-2014, del Juzgado de lo Social nº 14 de Madrid. 2. Declarar la firmeza de la sentencia recurrida. 