LA PIRENAICA DIGITAL

ANÁLISIS DE LAS PRESTACIONES POR DESEMPLEO EN MAYO DE 2017 Comentario de los datos facilitados por el Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) (SÓLO EL 53,96 % DE LOS DESEMPLEADOS RECIBE ALGÚN TIPO DE AYUDA) Los datos de solicitudes, altas y beneficiarios corresponden al mes de Mayo de 2017 SOLICITUDES El número de solicitudes de prestaciones a nivel nacional registradas en el mes de Mayo de 2017 ascendió a 608.570 lo que representa un 4,3% menos que el mismo mes del año anterior. Por tipo de prestación : - Prestación Contributiva: 303.381 (-7,4%) - Subsidio: 231.435 (-3,1%) - Renta Activa de Inserción: 34.088 (-13,1%) - Subsidio Eventuales Agrarios: 21.920 (-2,4%) - Programa de Activación de empleo: 17.746 (135,2%) ALTAS Las altas tramitadas han sido 579.975, lo que supone una disminución del 1,9% sobre el mes de Mayo de 2016. Por tipo de prestación : - Prestación Contributiva: 300,650 (-5,5%) - Subsidio: 222.035 (+4,1%) - Renta Activa de Inserción: 39.602 (+0,8%) - Subsidio Eventuales Agrarios: 13.413 (-1,8%) - Programa de Activación de empleo: 4.275 (-39,4%) PLAZO DE RECONOCIMIENTO El plazo medio de reconocimiento del mes Mayo de 2017 ha sido de 1,21 días. En Mayo de 2016 era de 1,42 días. No incluye los expedientes del subsidio para trabajadores eventuales agrarios BENEFICIARIOS Los beneficiarios existentes a final del mes fueron 1.759.517 con un descenso respecto al mismo mes del año anterior del 9,1%. (Vemos que año tras año se va reduciendo el número de beneficiarios) - 2015: 2.154.701 - 2016: 1.936.006 (-10,1%) - 2017: 1.759.517 (-9,1%) Por tipo de prestación : - Prestación Contributiva: 639.511 (-7,2%) - Subsidio: 781.971 (-10,9%) - Renta Activa de Inserción: 206.674 (-9,8%) - Subsidio Eventuales Agrarios: 110.617 (-3,5%) - Programa de Activación de empleo: 20.744 (-18,8%) La distribución por Comunidades Autónomas es la siguiente: Comunidad Autónoma Prestación Contributiva Subsidio Renta Activa de Inserción Programa Activación Empleo Subsidio Eventuales Agrarios Total Andalucía 110.328 237.115 58.463 7.943 95.670 509.519 Aragón 16.236 12.678 3.288 225 32.427 Principado de Asturias 14.306 13.705 3.840 140 31.991 Illes Balears 11.043 10.522 2.058 69 23.692 Canarias 38.397 49.045 16.555 1.805 105.802 Cantabria 8.126 8.470 2.045 83 18.724 Castilla-La Mancha 26.934 40.513 12.471 2.002 81.920 Castilla y Leon 30.350 32.430 8.180 503 71.463 Cataluña 104.234 95.063 22.480 1.329 223.106 Com. Valenciana 69.527 88.380 28.994 2.811 189.712 Extremadura 14.220 37.987 7.079 832 14.947 75.065 Galicia 36.481 43.892 10.706 745 91.824 Com. de Madrid 98.621 61.310 16.217 857 177.005 Región de Murcia 20.583 19.121 7.975 916 48.595 Com. Foral de Navarra 7.938 6.061 1.132 29 15.160 País Vasco 26.478 18.037 2.965 36 47.516 La Rioja 4.106 3.284 928 47 8.365 Ceuta 794 2.327 743 247 4.111 Melilla 809 2.031 555 125 3.520 TOTAL 639.511 781.971 206.674 20.744 110.617 1.759.517 El dato de beneficiarios corresponde a los que están de alta el último día del mes de Mayo El dato del subsidio incluye a los beneficiarios de la Renta Agraria en las CC.AA. de Andalucía y Extremadura COBERTURA DEL SISTEMA La cobertura del sistema de protección por desempleo durante el mes de Mayo de 2017 ha sido del 53,96%, el mismo indicador en Mayo de 2016 fue de 52,91 lo que supone un aumento en la cobertura del 2,0%. - 2015: 54,46% - 2016: 52,91% (-2,8%) - 2017: 53,96% (+2,0%) El indicador de cobertura responde a la siguiente fórmula: Total de beneficiarios de prestaciones ——————————————————————————————————————— Paro Reg. SISPE con experiencia laboral + Beneficiarios subsidio de eventuales agrarios SISPE: Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo CALIDAD En el % de protección no se incluyen los beneficiarios del subsidio para trabajadores eventuales agrarios % de protección Prestación Contributiva - 2015: 37,21 - 2016: 37,84 (+1,7%) - 2017: 38,78 (+2,5%) % de protección Prestaciones Asistenciales - 2015: 62,79 - 2016: 62,16 (-1,0%) - 2017: 61,22 (-1,5%) En prestación asistencial se incluye la Renta Activa de Inserción y el Programa de Activación de Empleo GASTOS TOTALES Gastos contabilizados en el mes de Junio y devengados en el mes de Mayo Los gastos incluyen las cotizaciones a la Seguridad Social Los gastos totales de Mayo de 2017 ascendieron a 1.355,7 millones de euros lo que supone una disminución del 8,4% menos que el mismo mes del año anterior Por tipo de prestación (en millones de euros) : - Prestación Contributiva: 834,1 (-7,3%) - Subsidio: 375,4 (-10,4%) - Renta Activa de Inserción: 88,2 (-12,0%) - Subsidio Eventuales Agrarios: 48,5 (-2,9%) - Programa de Activación de empleo: 9,6 (-14,9%) Los gastos de subsidio por desempleo incluyen los de la Renta Agraria GASTO MEDIO MENSUAL POR BENEFICIARIO El gasto medio mensual por beneficiario sin incluir el subsidio para trabajadores eventuales agrarios de Andalucía y Extremadura en el mes de Mayo de 2017 ha sido de 792,8 euros lo que supone un aumento sobre el mismo mes del año anterior de 7,64 euros (1,0%) - 2015: 772,5 €/Mes - 2016: 785,2 €/Mes (+1,6%) - 2017: 792,8 €/Mes (+1,0%) CUANTÍA MEDIA BRUTA DE LA PRESTACIÓN CONTRIBUTIVA PERCIBIDA POR BENEFICIARIO La cuantía media bruta de la prestación contributiva percibida por beneficiario durante el mes de Mayo de 2017 ha sido de 804,6 euros (no incluyen las cotizaciones a la Seguridad Social) lo que supone un aumento de 2,3 euros sobre el mismo mes del año anterior. Corresponden a la cuantía bruta reconocida por mes (30 días de prestación). - 2015: 801,5 €/Mes - 2016: 802,3 €/Mes (+0,1%) - 2017: 804,6 €/Mes (+0,3%) La cuantía media de las prestaciones asistenciales (subsidios renta agraria, renta activa de inserción y Programa de Activación de Empleo) es del 80% del IPREM = 426,00 € (14,20 € x 30 días) BENEFICIARIOS EXTRANJEROS Fuente: Datos provisionales del SEPE correspondientes al mes de Mayo de cada año El número de beneficiarios extranjeros del mes de Mayo fue de 160.779 lo que representa un 9,0% menos que el mismo mes del año anterior Según tipo de prestación : - Prestación Contributiva: 76.687 (-3,6%) - Subsidio: 59.119 (-14,4%) - Renta Activa de Inserción: 19.004 (-12,7) - Subsidio Eventuales Agrarios: 3.801 (+12,1%) - Programa de Activación de Empleo: 2.166 (-23,1%) Por procedencia : Entorno comunitario : - 2015: 80.182 - 2016: 73.642 (-8,2%) - 2017: 68.629 (-6,8%) Entorno no comunitario : - 2015: 116.230 - 2016: 103.018 (-11,4%) - 2017: 92.150 (-10,5%) El descenso es superior en los beneficiarios procedentes de países no comunitarios que en los del entorno comunitario En el entorno comunitario se incluyen los países de la UE, inclusive los de régimen transitorio, los del Espacio Económico Europeo (Liechtenstein, Islandia y Noruega) y la Confederación Suiza Los países de mayor procedencia de extranjeros son: En relación con el total de beneficiarios de prestaciones por desempleo los beneficiarios extranjeros representan el 9,14%. - 2015: 9,12% - 2016: 9,12% (+0,1%) - 2017: 9,14% (+0,1%) Los beneficiarios extranjeros suponen el 30,66 del total de demandantes de empleo extranjeros. - 2015: 31,23% - 2016: 30,37% (-2,73) - 2017: 30,66% (+0,93) El gasto de las prestaciones de los beneficiarios extranjeros ha sido de 108,2 millones de euros (un 5,9 % menos que en Mayo de 2016). Son datos provisionales del SPEE del mes de Mayo. Por tipo de prestación (en millones de euros) : - Prestación Contributiva: 73,2 (-2,2%) - Subsidio: 25,4 (-13,5%) - Renta Activa de Inserción: 7,1 (-14,0%) - Subsidio Eventuales Agrarios: 1,7 (+13,2%) - Programa de Activación de empleo: 0,8 (-19,5%) Países con mayor nº de beneficiarios de prestaciones por desempleo extranjeros : PAÍS DE PROCEDENCIA BENEFICIARIOS Rumania 37,452 Marruecos 34,101 Bulgaria 8,332 Ecuador 6,600 Italia 6,102 Colombia 5,445 Ucrania 4,003 Portugal 3,720 Bolivia 3,010 Polonia 2,747 Argentina 2,555 Senegal 2,547 Pakistán 2,307 Perú 2,268 Francia 2,171 República Dominicana 2,141 Brasil 2,122 Federación de Rusia 2,002 Reino Unido 1,959 Alemania 1,856 Argelia 1,850 Cuba 1,696 China 1,548 Malí 1,542 Venezuela 1,472 Paraguay 1,398 Nigeria 1,255 Uruguay 1,101 Lituania 1,027 (EL 44,5 % DE LOS BENEFICIARIOS EXTRANJEROS SON DE RUMANIA Ó DE MARRUECOS) Más información sobre el paro, los contratos y las prestaciones en el siguiente enlace -> http://wwwlapirenaicadigitales/SITIO/PAROYCONTRATOS.html