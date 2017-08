LA PIRENAICA DIGITAL

¿ÉXITO DE LA REFORMA LABORAL? 7 DE CADA 10 EMPLEADOS JÓVENES SON TEMPORALES lainformacion.com - Más de 1 de cada 5 empleados tenían un contrato temporal en 2016 en Polonia, España, Portugal, Croacia y los Países Bajos. - En el extremo opuesto de la escala, los empleados temporales representaban menos del 5% en Rumanía, Lituania, Estonia, Letonia y Bulgaria. Es la cara y la cruz de la recuperación y de la reforma laboral. España es el segundo país de Europa con más paro, solo por detrás de Grecia . Una de arena . España es el segundo país que más ha reducido el paro de la UE . Más arena . España es el segundo país con más mujeres en el paro y representa el 15,2% de los parados menores de 25 años. Una de cal : las cifras son las mejores en marzo desde 2010 y la cifra más baja entre menores desde junio de 2008. ======== Más de 1 de cada 5 empleados tenían un contrato temporal en 2016, según datos de Eurostat en: - Polonia (27,5%) - España (26,1%) - Portugal (22,3%) - Croacia (22,2%) - Países Bajos (20,6%) En el extremo opuesto de la escala, los empleados temporales representaban menos del 5% en: - Rumanía (1,4%) - Lituania (2,0%) - Estonia (3,7%) - Letonia (3,7%) - Bulgaria (4,1%) En la Unión Europea, 26,4 millones de empleados de 15 a 64 años de edad tenían un contrato temporal en 2016. Con estos datos, el 14,2% es la media de trabajadores en la UE que son temporales. Esta proporción es ligeramente mayor entre las mujeres (14,7%) que entre los hombres (13,8%). Empleo temporal En la Unión Europea en 2016, el 43,8% de los empleados de 15 a 24 trabajaron con un contrato temporal. 7 de cada 10 empleados jóvenes lo tenían en: - Eslovenia (74,0%) - España (72,9%) - Polonia (70,7%) La temporalidad también es alta en: - Portugal (66,3%) - Croacia (64,6%) Más de la mitad de los jóvenes empleados tienen un contrato temporal en: - Francia (58,6%) - Países Bajos (55,6%) - Italia (54,7%) - Suecia (54,2%) - Alemania (53,2%). Por el contrario, en situación de temporalidad se encuentran menos del 10% de los empleados en: - Rumanía (5,3%) - Lituania (7,8%) - Letonia (8,3%). Los sindicatos ya han amenazado a la CEOE con aumentar la crispación si sigue la precariedad laboral y los bajos salarios, de hecho, fue uno de los lemas fundamentales del 1 de mayo. El Gobierno también quiere atacar la interinidad de los funcionarios. El desempleo en la zona euro se situó en marzo en el 9,5%, una cifra estable respecto al mes anterior y en su nivel más bajo desde abril de 2009, indicó este martes Eurostat, que también informó de un ligero descenso de la desocupación juvenil. El número de desempleados en los 19 países del euro se redujo sensiblemente en unas 5.000 personas, hasta poco más de 15,5 millones, precisó la oficina europea de estadísticas, cuyo dato es ligeramente superior al 9,4% pronosticado por el proveedor de servicios financieros Factset. Aunque en el conjunto de la zona euro la cifra de personas sin empleo se encuentra por debajo de la barrera simbólica del 10%, tras alcanzar en el momento álgido de la crisis de deuda un 12,1% entre abril y junio de 2013, los datos en los países del sur de Europa siguen por encima. Grecia y España siguen liderando el paro - Grecia se mantiene como el país con más desempleados (23,5%, según cifras de enero ya que el país no ha facilitado aún las cifras de febrero y marzo) - En segundo lugar está España con un 18,2% en marzo (estable respecto al mes anterior) - Chipre baja en un mes del 12,8% al 12,5% - En Italia el desempleo progresó del 11,5% al 11,7% . Los países con menos desempleo - La primera economía de la zona euro, Alemania , sigue registrando el menor número de personas sin empleo de la Eurozona con un 3,9% en marzo (estable) - La segunda economía, Francia , mantiene su tasa también estable en el 10,1%. - Portugal registra un nuevo descenso, hasta el 9,8% en marzo, demostrando así que la alianza de izquierdas que encabeza Antonio Costa está funcionando. El desempleo entre los jóvenes se encuentra aún en niveles elevados en la zona euro, pese al ligero descenso de una décima en marzo, al 19,4%. En España, la cifra de menores de 25 años sin trabajo cayó ese mes medio punto hasta el 40,5%, pero representa la segunda más alta después de Grecia (48% con los datos de enero). Por sexos , el porcentaje de personas sin empleo en los países del euro se mantiene sin cambios, con el dato entre las mujeres (9,9%) por encima del de hombres (9,2%). Respecto a los 28 países de la Unión Europea, la cifra total se situó en marzo en el 8%, en poco más de 19,7 millones de desempleados. España es el segundo país que más ha reducido el paro La tasa de paro de España se mantuvo en marzo en el 18,2% respecto al mes anterior, lo que supone el segundo mayor descenso anual del paro entre los países de la zona euro, aunque todavía sigue siendo la segunda más elevada de toda la Unión Europea (UE) -que registró una tasa de desempleo del 8%- tan solo superada por el 23,5% de Grecia en enero, según los datos de Eurostat. En concreto, el mercado laboral español registró en el tercer mes de 2017 su mejor nivel desde agosto de 2009 y acumula una reducción de 530.000 desempleados desde marzo de 2016, equivalente a una caída de la tasa de paro de 2,1 puntos porcentuales, lo que representa la segunda mayor caída anual del desempleo entre los países del euro, tan solo por detrás de Portugal , que redujo el paro en 2,2 puntos, y la tercera entre los 28, puesto que en Croacia el desempleo se redujo en 3 puntos porcentuales en los últimos doce meses. No obstante, la cifra de desempleados en España en marzo ascendía, según Eurostat, a 4,115 millones, 29.000 desempleados menos que en febrero, aunque la peor cifra de toda la UE en términos absolutos, ya que equivalía al 20,9% de los 19,716 millones de parados de la UE y al 26,5% de los 15,515 millones de parados en los países del euro. De este modo, desde el peor momento de la crisis para el mercado laboral español, cuando la tasa de paro alcanzó en abril de 2013 el 26,3%, España ha recortado en 8,1 puntos porcentuales el nivel de desempleo, mientras que en términos absolutos ha reducido en 2,014 millones el número de desempleados que llegó a registrar en febrero de 2013, cuando la cifra de parados alcanzó los 6,129 millones. La tasa de paro masculino en España se situó en marzo en el 16,5%, dos décimas por debajo del dato del mes anterior, su mejor nivel desde febrero de 2009 y lejos del 26% que llegó a alcanzar en febrero de 2013, mientras que el paro femenino se mantuvo por tercer mes consecutivo en el 20%, aunque muy por debajo del 27% que llegó a alcanzar en mayo de 2013. El segundo país con más tasa de paro femenino De este modo, España se situó en marzo como el segundo país de la UE con la tasa de paro femenino más alta, solo por detrás del 27,9% de Grecia con datos hasta enero, mientras que en el caso del desempleo masculino España también obtuvo la segunda peor lectura al verse únicamente superada por la tasa de paro del 19,9% de Grecia. En cuanto al desempleo, entre los menores de 25 años , la información correspondiente al mes de marzo publicada por Eurostat señala que la tasa de paro juvenil se situó en el 40,5%, frente al 41% de febrero, el segundo peor dato de toda la UE, solo por detrás del 48% de Grecia con datos hasta enero. El 15,2% de los parados de menos de 25 es español No obstante, la tasa de paro juvenil en España en marzo representa la mejor lectura del dato desde febrero de 2010 y equivale a un total de 591.000 menores de 25 años sin empleo, un descenso de 97.000 en un año y la cifra más baja desde junio de 2008. En abril de 2013, la tasa de paro entre los menores de 25 años alcanzó un nivel máximo del 56,1%, equivalente a un total de 974.000 jóvenes desempleados. La cifra de menores de 25 años desempleados en España equivalía al 15,22% de los 3,883 millones del conjunto de la UE, mientras que en relación a la zona euro, España acogía al 21,67% de los jóvenes desempleados.