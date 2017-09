LA PIRENAICA DIGITAL

LAS MUJERES, LAS MÁS PRECARIZADAS EN ACTIVIDADES YA DE POR SI PRECARIZADAS, COMO LAS VINCULADAS AL TURISMO ugt.es VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=Uyj7I1OmORI&feature=youtu.be - En hostelería las mujeres ganan un 25,01% menos que los hombres y un 46,63% menos del salario medio anual Las actividades vinculadas al sector del turismo son fiel reflejo del modelo avalado por la reforma laboral del Gobierno, de precariedad y bajos salarios y también una muestra de la injustificable y alarmante brecha de género que sufre nuestro país. Los datos constatan las discriminaciones que sufren las mujeres en actividades ya de por si precarizadas. Así, en Hostelería donde las mujeres constituyen algo más de la mitad del empleo (53,68% de las personas que trabajan en el sector son mujeres) cobran de media 12.563,08 euros, un 25,01% de media menos que los hombres y un 45,63% menos del salario medio anual. Algo similar ocurre en el Comercio , donde la brecha salarial se sitúa en el 28,67% con respecto a los hombres. En transportes , donde los sueldos son más altos y la brecha salarial menor (un 10,4% respecto a los hombres) hay bastantes menos mujeres que hombres trabajando en el sector (representan el 19,21% del total de trabajadores) pero sufren más despidos: el 92% del empleo destruido en el sector en el último año afectó a mujeres. El turismo genera mucha riqueza en España (un 11,1% del PIB según el Instituto Nacional de Estadística) y las actividades vinculadas a este sector (que tienen que ver con el comercio, la hostelería y el transporte) dan ocupación a 5.578.000 personas, es decir el 30% de las personas con empleo en España (según datos de la Encuesta de Población Activa del 2ª trimestre de 2017). Casi la mitad de ellas 2.566.500 son mujeres (el 46,01%). Pero estas actividades reflejan también un modelo laboral injusto y precario, que afectan especialmente a las mujeres. UGT considera que además de cantidad el Gobierno debe propiciar la calidad del empleo, para lo que es necesario derogar la reforma laboral y de la que se aprovechan las empresas que hacen su “agosto” ahorrando en base a rebajar las condiciones laborales y salariales de los trabajadores. Algunos datos de brecha de género: 1.018.400 de los trabajadores vinculados a la hostelería, el comercio y el transporte , lo hacen con una jornada a tiempo parcial. El 70,36% de esas jornadas son desempeñadas por mujeres. De todas las personas que trabajan en los tres sectores, medio millón llevan trabajando menos de tres meses, siendo la mitad mujeres. Y la mitad de las personas ocupadas, 2.764.300 llevan trabajando más de seis años (el 43,72% de ellas, son mujeres). Los salarios medios para el conjunto de los tres sectores, en el caso de los hombres alcanzan los 21.050 euros anuales de media, en el caso de las mujeres no superan los 17.028,05 euros, un 19,11 % menos que los hombres. Para ambos sexos el mayor volumen de trabajo por tramos de edad, se concentra entre los 30 y los 50 años. De los tres sectores, el que peores condiciones laborales ofrece a sus trabajadores es el de la Hostelería, seguido del Comercio y por último el Transporte. Hostelería Teniendo en cuenta datos del segundo trimestre de la Encuesta de Población Activa (EPA), de los 8.556.400 de mujeres con empleo, trabajan en el sector de la Hostelería el diez por ciento de las mujeres, un total de 890.600 mujeres, el 53,68 % de las personas que trabajan en el sector. Un tercio de ellas, 299.500 trabajan a tiempo parcial, ello se traduce en que el 67 % del trabajo a tiempo parcial realizado en el sector, es desempeñado por mujeres. Solo un tercio de ellas, llevan 6 años o más trabajando en el sector. El 15 % de estas trabajadoras llevan en el sector menos de tres meses y muchas de ellas aún períodos más cortos. En relación al mismo trimestre del año anterior, el empleo en el sector ha aumentado un 0,86 %, que se reparte en un aumento de la ocupación de mujeres en un 3,63 % y una bajada del empleo de hombres en un 2,41 %. Esa subida del empleo de mujeres y descenso del empleo de hombres se explica desde los salarios. Las mujeres de este sector económico cobran de media 12.563,08 euros anuales, un 25,01 % de media menos que los hombres del sector y un 45,63 % menos del salario medio anual, establecido en 23.106,30 euros (salarios publicados por el INE en junio de 2017). Comercio Las personas que prestan sus servicios en el sector del Comercio, se reparten en un 50 % de hombres y un 50 % de mujeres. El 17,5 % de las mujeres en España, trabajan en el sector de Comercio, en el segundo trimestre de 2017, estaban trabajando en nuestro país, 1.498.700 mujeres, 42.000 mujeres más que en el mismo trimestre del año anterior. El empleo de mujeres en este sector aumento un 2,81 % y el empleo de los hombres experimento una moderada subida del 1,29 %. Las mujeres de esta rama de actividad cobran de media anual 16.481,34 euros, un 28,05 % menos que sus compañeros hombres, ello por si solo justifica que el aumento del empleo producido en el último año en este sector sea mayor para las mujeres que para los hombres. Estas trabajadoras perciben un 28,67 % menos que la ganancia media anual en nuestro país. Del total de las jornadas a tiempo parcial en la rama del comercio, el 77,55 % están desempeñadas por mujeres. Una de cada cuatro mujeres, el 25 %, de las trabajadoras de este sector lo hacen a tiempo parcial. El 48,16 % de quienes llevan trabajando en esta actividad más de 6 años, son mujeres. Mientras que suponen el 55,81 % entre los que su permanencia el sector es inferior a tres meses. Transporte Las mujeres en el sector de transporte son minoría 177.200, solo un 2% de mujeres ocupadas prestan sus servicios en este sector. Respecto al total de personas trabajadoras del sector, representan un 19,21 %. Respecto al mismo trimestre del año anterior, las mujeres han descendido en 9.200 empleos, un 4,94 %, mientras que 800 hombres han perdido empleo en el sector, un 0,11 %. Las mujeres del Transporte, perciben de media actual, 22.039,75 euros, un 10,04 % menos que sus compañeros varones y un 4,62 % menos que el salario medio anual. Donde los salarios de las mujeres no son excesivamente bajos y no guardan gran distancia respecto a los hombres, las primeras que pierden su empleo son las mujeres. El 92 % del empleo destruido en el sector en el último año, afectó a mujeres. El 19,70 % de las trabajadoras, llevan desempeñando su trabajo durante más de 6 años, frente al 80,29 % de los hombres de esta rama de actividad. Un 24,36 %, de quienes prestan sus servicios en este sector desde hace menos de tres meses, son mujeres. El 45,80 % de la jornada a tiempo completo, de este sector es desempeñada por mujeres, un porcentaje inferior al de los hombres. UGT reclama avanzar hacia un modelo turístico de calidad y sostenible, que no se base en la sobreexplotación de los trabajadores y que el Gobierno impulse el necesario cambio de modelo productivo que necesita nuestro país. Hay que apostar por actividades de alto valor añadido, como la industria o el I+D+i, en base a la creación de empleos dignos y con derechos. Sólo así podremos avanzar hacia un modelo de crecimiento económico más sostenible y justo.