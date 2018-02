LA PIRENAICA DIGITAL

¿CUÁNDO UN JUEZ PUEDE PARAR UNA HUELGA? Isabel Munera – elmundo.es El juzgado de lo social nº 10 de Madrid ha suspendido de forma cautelar los paros parciales convocadas hasta el 8 de enero por los vigilantes de seguridad del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. ¿Es habitual que los tribunales suspendan el derecho a huelga? No es habitual, pero tampoco es la primera vez que sucede. ¿Qué ha argumentado en esta ocasión la magistrada María Luisa Segura para fallar en este sentido? Considera que «ha de darse primacía a la defensa de los intereses generales de la sociedad en materia de servicio público», sobre todo al haber sido convocados los paros en plenas fiestas navideñas, y para evitar «el caos y el desconcierto» de miles de viajeros que se desplazan en estas fechas. El auto recuerda que España se encuentra en situación de alerta 4 por riesgo de atentados y que: el aeropuerto de Barajas es «un centro de trabajo sumamente sensible para la atención de multitud de pasajeros y su control riguroso». José Prieto, socio de Laboral de Baker McKenzie explica que: «La jueza ha hecho una ponderación entre derechos: el de huelga y el de libre circulación, integridad.... para buscar un equilibrio que ha entendido óptimo». ¿Existe posibilidad de recurso? La magistrada defiende que la Ley de Enjuiciamiento Criminal le faculta para adoptar medidas cautelares determinadas «cuando concurren razones de urgencia» y sin que nen estos casos deba oírse al demandado o exista posibilidad de recurso. ¿Qué otros precedentes hay? En mayo de 2015, la sala de lo social de la Audiencia Nacional suspendió la huelga convocada por la Asociación de Futbolistas Españoles para dos jornadas, al entender que la celebración de estos paros «impediría concluir el campeonato de Primera y Segunda División B, lo que provocaría un grave desorden organizativo, cuya resoluión es muy difícil de resolver por los compromisos internacionales de España y de los propios clubes, así como por las propias fechas de vacaciones de los futbolistas, sin olvidar que la AFE anunció que se reservaba la ampliación de los días de huelga». Fuera de España, un tribunal tomó en 2016 la misma decisión sobre las huelgas convocadas por el personal de tierra de la aerolínea KLM, al considerar que los paros se iban a realizar en periodo estival y teniendo en cuenta la amenaza terrorista en el aeropuerto de Ámsterdam-Schipol. ¿Cómo ha recibido el auto el sindicato de vigilantes de seguridad del aeropuerto de Barajas? Han lamentado que el juzgado haya tomado esta decisión pero han asegurado que trabajarán con la « máxima profesionalidad ». En un comunicado, el sindicato FSA-ATES ha señalado que, aunque lamentan suspender la huelga, acatan la resolución judicial aunque consideran que el «proceder torticero, fraudulento y barriobajero» de la empresa Prosegur deja «en papel mojado y testimonial» el derecho fundamental a la huelga de los trabajadores. En este sentido, han señalado que no les «doblegarán» para defender su dignidad como trabajadores que son y mucho menos con «actitudes propias del siglo XIX». «No van a conseguir que renunciemos a nuestras justas reivindicaciones», ha clamado. Así, el sindicato ha manifestado que seguirán «insistiendo, legal y pacíficamente» pero con la máxima contundencia en lograr sus «legítimos objetivos». ¿En qué otros casos se puede suspender una huelga? El derecho a huelga es un derecho fundamental reconocido en el artículo 28 de la Constitución. Está regulado por el Real Decreto-Ley 17/1977, de 4-3 , sobre relaciones de trabajo. Para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales a la comunidad, la norma dicta que: "La autoridad gubernativa podrá acordar las medidas necesarias para asegurar el funcionamiento de servicios públicos o de reconocida o inaplazable necesidad". Es decir, lo que se conoce como servicios mínimos. Ahora bien, se podrán declarar ilegales aquellas huelgas "abusivas" que "no respetan la proporcionalidad entre los medios utilizados y los fines a conseguir causando un daño (grave) a la empresa". También: - las de carácter estrictamente político - las que alteren los pactos de paz laboral - cuando exista ocupación del lugar de trabajo que afecte a una parte estratégica de la empresa - las que no cumplen las condiciones del Real Decreto por falta de preaviso o de constitución del comité de huelga.