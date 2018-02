LA PIRENAICA DIGITAL

EL GOBIERNO INYECTARÁ 15.000 MILLONES PARA PAGAR LAS PENSIONES EN 2018 Antonio Maqueda - elpais.com El préstamo del Tesoro a la Seguridad Social es un 50% más elevado que el concedido en 2017 El Gobierno ha previsto que prestará a la Seguridad Social 15.000 millones de euros en 2018 para poder financiar el pago de las prestaciones, según ha confirmado este lunes la secretaria general del Tesoro, Emma Navarro. El Ejecutivo ya concedió el año pasado a la Seguridad Social un crédito por valor de unos 10.100 millones para poder financiar el déficit en las pensiones ante el agotamiento del Fondo de Reserva, la llamada hucha de las pensiones. Para este ejercicio, el Tesoro ha preparado la emisión de unos 15.000 millones, un 50% más. Sin embargo, la cifra final se concretará en los Presupuestos, ha matizado Navarro. Esta cifra no ha sido confirmada por el Ministerio de Empleo, que apunta que sus cálculos para este año de necesidades financieras de la Seguridad Social figurarán en el proyecto de Presupuestos. Hasta entonces, el departamento de Fátima Báñez insiste en no hacer comentarios sobre este punto. La previsión de cierre del 2017 se sitúa en un déficit de la Seguridad Social por valor de 16.679 millones, según los Presupuestos del año pasado. Respecto a esa cantidad, el déficit de este año podría descender algo, explican fuentes de la Seguridad Social. Superávit/Déficit de la Seguridad Social -> https://elpais.com/economia/imagenes/2018/01/08/actualidad/1515412541_501108_1515433720_portada_normal.png Este préstamo no tiene un impacto adicional ni en la deuda pública ni en el déficit público, ha explicado la titular del Tesoro. Esto ocurre porque la deuda pública se calcula restando a la deuda los activos que tiene el Estado, como el Fondo de Reserva. Cuando se tomaba el dinero de la hucha de las pensiones, los activos disminuían y, por lo tanto, el déficit de la deuda pública aumentaba igual que cuando se pide prestado a los mercados. Ahora simplemente cambia la forma de financiar este agujero: antes se tomaba del Fondo de Reserva y en 2018 se recabará directamente de los mercados. El Gobierno ha decidido garantizar así las pensiones para evitarse los titulares de que se acaba el Fondo de Reserva. Normalmente, basta con los ingresos por cotizaciones de la Seguridad Social para hacer frente a una mensualidad ordinaria de las pensiones. El problema viene cuando hay que pagar las pagas extras de julio y diciembre. Entonces, la mensualidad se duplica y hace falta financiar esos 8.000 o 9.000 euros de más con recursos extraordinarios. Hasta el año pasado se hacía fundamentalmente extrayendo el dinero del Fondo de Reserva. Pero el año pasado se retiraron 7.100 millones para abonar las pagas extra. En estos momentos, con los datos a cierre de 2017, solo quedan 8.095 millones de los 66.815 que llegó a acumular el Fondo en 2011. Eso apenas da para abonar una paga extra. Por eso, el Gobierno ha decidido habilitar esta línea de crédito por segundo año consecutivo. La estimación de 15.000 millones es "muy prudente" y es posible que la hucha de las pensiones se vuelva a utilizar en cualquier caso, ha señalado Navarro. Evolución del Fondo de Reserva -> https://ep01.epimg.net/economia/imagenes/2018/01/08/actualidad/1515412541_501108_1515432015_sumario_normal_recorte1.jpg La estrategia del Tesoro Durante la presentación de la estrategia del Tesoro para este año, Emma Navarro ha indicado que las emisiones netas -esto es lo que se incrementa la deuda- volverán a reducirse después de que el año pasado aumentasen en unos 10.000 millones por el crédito a las pensiones. - En 2012 ascendieron a los 96.000 millones debido en parte al rescate bancario. - En 2013 se situaron en 73.000 millones porque el déficit público seguía siendo muy elevado. - En 2014 bajaron a 55.000 millones conforme disminuía el déficit público. - En 2015 rondaron los 47.000 millones. - En 2016 tocaron su punto más bajo con 35.000 millones. - En 2017 esa trayectoria descendiente se interrumpió subiendo a 45.031 millones por el préstamo de 10.000 millones a la Seguridad Social. En 2018, la previsión es que el Tesoro capte 40.000 millones netos, un 11% menos que el año pasado pero todavía 5.000 millones por encima del mínimo de 35.000 millones. Respecto a las emisiones brutas -que suman lo que aumenta la deuda más la renovación de los vencimientos-, estas retroceden desde los 233.900 millones de 2017 hasta los 220.145 millones previstos para 2018. El Ministerio de Economía destaca que estas emisiones se están haciendo a tipos históricamente bajos. El coste medio de la deuda en circulación volvió a recortarse el año pasado y se sitúa en un mínimo histórico del 2,55%. El coste medio de las emisiones en 2017 sigue en niveles históricamente bajos pero ha subido muy levemente: tan solo una centésima del 0,61% de 2016 al 0,62% de 2017. No obstante, estos tipos se benefician en gran medida de las compras de deuda pública que hace el BCE. Solo en 2017 adquirió 79.929 millones, casi el doble de la emisión neta. Este año, el eurobanco recortará a la mitad estas compras, lo que podría afectar a estos tipos tan bajos. Por otra parte, según ha explicado Emma Navarro, las comunidades autónomas recibirán este año del Estado central unos 17.500 millones de euros a través de los mecanismos extraordinarios de financiación. De ellos, unos 5.600 millones de euros, un 32%, se dirigirá a Cataluña, un porcentaje similar al del año pasado.