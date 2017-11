LA PIRENAICA DIGITAL

CÓMO CALCULAR EL FINIQUITO abogadolaboralistazaragoza.org En primer lugar es necesario aclarar que el finiquito y la indemnización son conceptos diferentes y, como tales, deben venir separados en la documentación de despido. El finiquito es el pago que debe realizar la empresa al trabajador de todas las cantidades que le debe relativas al salario que aún no ha cobrado, la parte proporcional de las pagas extra que le corresponden, vacaciones que no ha consumido etc. La indemnización es el pago que la empresa debe realizar si ha llevado a cabo un despido objetivo y cuya cantidad varía en función del tipo de despido, antigüedad y salario del trabajador. Es un concepto que debe figurar en la carta de despido o en un documento aparte, pero nunca mezclarse con el finiquito. El finiquito es un documento que debe presentarse en el acto de despido de forma obligatoria y que debe reunir una serie de requisitos conforme a la ley. REQUISITOS DEL FINIQUITO Deben aparecer debidamente identificados tanto la empresa como el trabajador Deben incluirse todos los conceptos y cantidades pendientes de pegar a la fecha de finalización de la relación laboral. CONCEPTOS DEL FINIQUITO Salario no pagado .- Si el despido se produce cuando han transcurrido varios días del mes, la empresa deberá pagar esos días de trabajo. También se incluirán las horas extra que haya podido realizar sin que hayan sido cobradas o compensadas. Vacaciones no disfrutadas .- Si al trabajador le corresponden días de vacaciones a fecha de despido que no ha disfrutado, la empresa deberá desembolsarle dichos días. Pagas extras .- Las cantidades generadas en concepto de pagas extra hasta el día de la fecha de despido deben asimismo pagarse. El cálculo dependerá de si estas eran prorrateadas o no, el tiempo que ha estado el trabajador generando estas, etc. Pluses y otros conceptos : en función del Convenio Colectivo aplicable, puede darse el caso de que existan pluses o pagas como la de beneficios o productividad. El trabajador tendrá derecho a cobrarlos en función del tiempo trabajado. Finalmente, hay que tener en cuenta que el finiquito, como el resto de conceptos de la nómina, está sujeto retenciones fiscales. http://abogadolaboralistazaragoza.org/como-calcular-el-finiquito