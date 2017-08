LA PIRENAICA DIGITAL

LAS CUENTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL A 30-6-2017 Repaso de los datos facilitados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social - La ejecución presupuestaria de la Seguridad Social alcanza un saldo positivo de 2.565,43 millones de euros en el primer semestre - Las cotizaciones sociales suman 53.783,85 millones de euros gracias al crecimiento de las cuotas de ocupados que avanzan un 5,49% - Las prestaciones económicas a familias e instituciones aumentan un 3,41% y alcanzan 58.435,87 millones de euros SALDO En el periodo enero-junio, el Sistema alcanza un saldo positivo de 2.565,43 millones de euros (el 0,22% del PIB) frente a los 2.185,05 millones de euros obtenidos un año antes, según los datos de ejecución del Sistema de Información Contable de la Seguridad Social. Este saldo positivo de 2.565,43 millones de euros es la diferencia entre: - unos derechos reconocidos por operaciones no financieras de 64.607,38 millones de euros - unas obligaciones reconocidas de 62.041,95 millones. DERECHOS RECONOCIDOS Del volumen total de derechos reconocidos: - el 91,28% corresponde a las Entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social - el 8,72% restante a las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad. INGRESOS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA PREVISIONES DE INGRESOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (*) OPERACIONES CORRIENTES Cotizaciones Sociales 110.560,32 53.783,85 Transferencias corrientes 16.475,31 10.000,01 Ingresos Patrimoniales 1.080,38 222,79 Tasas y otros ingresos 1.210,75 573,61 SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES 129.326,76 64.580,26 OPERACIONES DE CAPITAL Transferencias de capital 737,41 14,40 Enajenación inversiones reales 0,95 12,72 SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL 738,36 27,12 SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS 130.065,12 64.607,38 (*) Incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva En términos de derechos reconocidos , la recaudación por cotizaciones sociales asciende a 53.783,85 millones de euros, lo que representa un aumento de 4,84 puntos respecto a 2016. La tasa era del 2,63% hace un año. Ello viene originado por el aumento de la cotización de ocupados (5,49%), que avanza posiciones en relación a la cotización de desempleados (-4,89%). Si hablamos de recursos efectivos –que es la referencia para hacer el seguimiento de la entrada y salida de recursos monetarios-, la tasa de crecimiento anual de las cuotas sociales es del 4,96. En 2016, las cuotas medidas en términos de recaudación efectiva crecían a una tasa anual del 3,03%. El desglose de las cotizaciones sociales por regímenes es el siguiente: RÉGIMEN PREVISIONES DE INGRESOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (*) Régimen General 84.474,72 41.148,28 Régimen Especial Trabajadores Autónomos 11.558,37 5.798,01 Accidentes Trabajo Enfermedades Profesionales 7.331,17 3.499,90 Desempleados 6.592,70 3.033,75 Régimen Especial Trabajadores del Mar 351,16 173,33 Régimen Especial Minería del Carbón 119,54 62,77 Cese Actividad Trabajadores Autónomos 132,66 68,54 Régimen Especial Agrario --- 1,04 Régimen Especial Empleados del Hogar --- 0,24 TOTAL COTIZACIONES SOCIALES 110.560,32 53.783,85 (*) Incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva TRANSFERENCIAS CORRIENTES Las transferencias corrientes totalizaron 10.000,01 millones de euros, un 2,69% más que las acumuladas a la misma fecha de 2016. INGRESOS PATRIMONIALES Los ingresos patrimoniales suman 222,79 millones de euros, con un decremento interanual del 68,25% TASAS Y OTROS INGRESOS Las tasas y otros ingresos ascienden a 573,61 millones de euros, con un decremento interanual del 4,70%. GASTOS En cuanto a las obligaciones : - el 93,34% ha sido reconocido por las Entidades gestoras - el 6,66% por las Mutuas PRESTACIONES CONTRIBUTIVAS Las prestaciones económicas a familias e instituciones totalizaron 58.435,87 millones de euros, un 3,41% más respecto al año pasado. Esta cifra representa un 94,19% del gasto total realizado en el sistema de Seguridad Social. PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES PRESUPUESTO OBLIGACIONES RECONOCIDAS Pensiones 115.608,56 49.483,60 Subsidios y otras prestaciones 9.933,19 3.944,34 Pensiones no contributivas y complemento a mínimos de pensiones contributivas 9.488,51 4.202,63 Subsidios y otras prestaciones 1.630,29 805,30 SUMA DE PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES 136.661,65 58.435,87 PENSIONES En un análisis detallado de las distintas prestaciones contributivas , las pensiones (invalidez, jubilación, viudedad, orfandad y a favor de familiares) alcanzan un importe de 49.483,60 millones de euros, cifra superior en un 3,44% al año anterior. PENSIONES PRESUPUESTO OBLIGACIONES RECONOCIDAS Jubilación 82.791,19 35.279,27 Viudedad 18.777,25 8.076,90 Invalidez 12.208,17 5.335,93 Orfandad 1.561,31 671,99 A favor de familiares 270,64 119,51 SUMA DE PENSIONES 115.608,56 49.483,60 SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES En cuanto a las prestaciones por maternidad, paternidad y riesgo durante el embarazo se elevaron hasta los 1.136,66 millones, lo que representa un incremento interanual del 8,18%. En Incapacidad Temporal el gasto realizado alcanza un importe de 2.604,54 millones de euros, un 10,05% más que en el mismo periodo de 2016. SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES PRESUPUESTO OBLIGACIONES RECONOCIDAS Incapacidad Temporal 6.986,36 2.604,54 Prestaciones Maternidad, Paternidad, Riesgo Embarazo 2.449,06 1.136,66 Prestaciones y Encargas Únicas 165,56 72,88 Prestaciones Sociales 122,18 37,13 Recargos Falta Medidas Seguridad e Higiene 81,10 39,69 Farmacia 31,98 14,09 Ayudas Genéricas a Familias e Instituciones 1,69 0,24 Otras Prestaciones e Indemnizaciones 95,27 39,11 SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES 9.933,19 3.944,34 INCAPACIDAD TEMPORAL PRESUPUESTO OBLIGACIONES RECONOCIDAS Subsidio Temporal por Contingencias Comunes 5.999,79 2.275,85 Subsidio Temporal por Contingencias Profesionales 904,19 301,75 Compensación por Colaboración de Empresas 82,38 26,94 TOTAL INCAPACIDAD TEMPORAL 6.986,36 2.604,54 PENSIONES Y PRESTACIONES NO CONTRIBUTIVAS Las pensiones y prestaciones no contributivas , incluidos los complementos a mínimos , alcanzan un importe de 5.007,93 millones de euros, cifra que supone un decremento anual del 0,80%. De dicho importe, se destina a: - pensiones no contributivas y mínimos : 4.202,63 millones de euros - subsidios y otras prestaciones : 805,30 millones de euros, de los que 764,62 millones de euros corresponden a prestaciones familiares. Pensiones no contributivas y complemento a mínimos de pensiones contributivas Pensiones no Contributivas + Complementos a Mínimos de Pensiones Contributivas PRESUPUESTO OBLIGACIONES RECONOCIDAS Complementos a Mínimos de Pensiones Contributivas 7.168,28 3.041,97 Pensiones de Jubilación 1.243,83 623,38 Pensiones de Invalidez 1.076,40 537,28 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS + COMPLEMENTOS A MÍNIMOS 9.488,51 4.202,63 Subsidios y otras prestaciones SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES PRESUPUESTO OBLIGACIONES RECONOCIDAS Prestaciones Familiares 1.541,78 764,62 Farmacia 28,96 15,62 Síndrome Tóxico 26,59 13,13 Prestaciones LISMI 16,52 8,44 Prestaciones Sociales 12,05 2,21 Prestaciones por Maternidad, Paternidad, Riesgo Durante el Embarazo 0,55 0,11 Ayudas Genéricas e Ins. Sin Fin Lucro 0,07 0,00 Otras Prestaciones e Indemnizaciones 3,77 1,17 SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES 1.630,29 805,30 Más información sobre Seguridad Social -> http://www.lapirenaicadigital.es/SITIO/SEGURIDADSOCIAL.html