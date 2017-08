LA PIRENAICA DIGITAL

ANÁLISIS DE LOS CONTRATOS CELEBRADOS EN JULIO DE 2017 Comentario de los datos facilitados por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) de Julio de 2017 Solo 92.050 contratos (el 4,77 % de todos contratos celebrados) han sido indefinidos a tiempo completo El número de contratos registrados durante el mes de Julio de 2017 ha sido de 1.928.639, que se dividen en: TIPO DE CONTRATO Nº % Indefinidos 151.998 7,88 Temporales 1.776.641 92,12 TOTAL 1.928.639 100,00 (Vemos que sólo el 7,88% de los contratos celebrados han sido indefinidos) La evolución de la tasa de temporalidad en la contratación y del número de contratos en los últimos años se puede descargar del siguiente enlace -> http://www.lapirenaicadigital.es/SITIO/TASATEMP.xls El número de personas contratadas ha sido de 1.445.032, lo que se traduce en una media de 1,33 trabajadores por contrato. CONTRATOS INDEFINIDOS Los 151.998 contratos indefinidos se han distribuido de la siguiente manera: TIPO DE CONTRATO INDEFINIDO Nº % Indefinido (Bonificado/No Bonificado) 92.665 60,96 Personas con Discapacidad 764 0,50 Conversión de Temporales 58.569 38,53 TOTAL 151.998 100 Vemos que 58.569 contratos, (el 38,53%) han sido por conversión de contratos temporales, lo cual no ha supuesto la entrada de ningún desempleado en el mercado de trabajo. Según la duración , los contratos indefinidos han sido: - A Tiempo Completo: 92.050 (60.56%) - A Tiempo Parcial: …44.710 (29,41%) - Fijos Discontinuos: ...15.238 (10,03%) (Vemos que 69.948 contratos, (el 39,44%) no han sido a tiempo completo, pues, aunque indefinidos, son contratos precarios. Solo 92.050 contratos (el 4,77 % de todos contratos celebrados) han sido indefinidos a tiempo completo) CONTRATOS TEMPORALES El desglose de los 1.776.641 contratos temporales celebrados en Julio de 2017 es el siguiente: TIPO DE CONTRATO TEMPORAL Nº % Eventuales por Circunstancias de la Producción 896.876 50,48 Obra o Servicio 708.334 39,87 Interinidad 139.984 7,88 Practicas 12.612 0,71 Formación 4.297 0,24 Personas con Discapacidad 2.157 0,12 Jubilación Parcial 2.375 0,13 Relevo 1.114 0,06 Jubilación Especial 64 Años 42 0,00 Otros Contratos 8.850 0,50 TOTAL 1.776.641 100 Vemos que el 98,23 de los contratos temporales han sido eventuales, de obra o servicio o de interinidad. El resto de modalidades, sólo representan el 1,77 de los contratos temporales. (¿DÓNDE ESTÁN LAS 40 MODALIDADES DE CONTRATOS QUE DICEN QUE HAY?). Según la duración de la jornada , los contratos temporales han sido: - A Tiempo Completo: 1.115.575 (62,79) - A Tiempo Parcial: ……661.066 (37,21) Vemos que 661.066 contratos temporales (el 37,21) han sido a tiempo parcial, que son el colmo de la precariedad: temporales y a tiempo parcial . POR SECTOR DE ACTIVIDAD ECONÓMICA. La mayoría de los contratos son en el sector Servicios. SECTOR Nº % Agricultura 4.659 3,07 Industria 15.925 10,48 Construcción 9.219 6,07 Servicios 122.195 80,39 TOTAL 151.998 100,00 CONTRATOS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS El número de contratos disminuye en 16 Comunidades Autónomas, encabezadas por Andalucía: COMUNIDAD AUTÓNOMA Nº DIFª Andalucía 376.370 -50.611 Com. de Madrid 221.877 -29.411 Región De Murcia 92.710 -16.774 País Vasco 81.149 -12.555 Com. Valenciana 186.253 -9.948 Cataluña 315.227 -9.905 Illes Balears 55.792 -8.675 Aragón 58.571 -7.633 Extremadura 61.627 -7.595 Castilla-La Mancha 89.196 -7.092 Com. Foral de Navarra 32.295 -3.009 Castilla y Leon 92.991 -1.928 La Rioja 13.332 -1.909 Cantabria 26.580 -1.674 Principado de Asturias 34.690 -412 Zona Extranjera 905 -77 El número de contratos aumenta en 4 Comunidades Autónomas, encabezadas por Canarias: COMUNIDAD AUTÓNOMA Nº DIFª Canarias 78.122 4.106 Galicia 107.578 3.965 Melilla 1.878 218 Ceuta 1.496 38 PROVINCIAS CON MAYOR % DE CONTRATOS TEMPORALES PROVINCIA % S/TOTAL Jaén 98,29 Huelva 98,03 Córdoba 97,36 Badajoz 96,71 Cádiz 96,50 Granada 96,23 Sevilla 95,73 Cáceres 94,79 Albacete 94,58 Ciudad Real 94,29 Almería 94,23 Navarra 94,12 Murcia 93,83 Cantabria 93,67 Palencia 93,62 Zamora 93,54 Pontevedra 93,39 Avila 93,23 Málaga 93,20 Álava 93,06 Guadalajara 92,93 Cuenca 92,74 Bizkaia 92,58 Asturias 92,52 Segovia 92,50 La Rioja 92,13 Es de señalar, que en Jaén el 98,29 de los contratos celebrados han sido temporales, en Huelva el 98,03, en Córdoba el 97,36 y en Badajoz el 96,71 Los datos con detalle sobre la evolución de los contratos en los últimos años se pueden descargar desde el siguiente enlace à http://www.lapirenaicadigital.es/SITIO/EVOLUCIONCONTRATOS.xls En RESUMEN , tras varias Contrarreformas Laborales: - No mejora la temporalidad, pues sólo el 7,88 de los contratos celebrados han sido indefinidos, de los que el 42,22 han sido a tiempo parcial o fijos-discontinuos. - El número de contratos formativos ha sido sólo del 0,95 de los contratos temporales. - La mayoría del empleo creado es temporal ( eventual o de obra y servicio ) y más de un tercio a tiempo parcial o fijo-discontinuo. - En la estadística no se habla del nivel salarial. 